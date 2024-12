Najciekawsze premiery gier w 2025 roku. Zagramy nie tylko w GTA 6

fot. materiały prasowe

Reklama

Grudzień to nie tylko czas podsumowań, ale również doskonała okazja do tego, by spojrzeć w przyszłość. Nadchodzące 12 miesięcy przyniesie wiele ciekawych i ekscytujących tytułów dla graczy! Oczywiście warto mieć na uwadze, że nawet w przypadku gier, których daty zostały ujawnione, nadal mogą wystąpić pewne zmiany czy opóźnienia.

Szczególnie interesująco zapowiada się luty przyszłego roku. W tym miesiącu na rynek trafią między innymi Avowed i Assassin's Creed Shadows, które pierwotnie miały zadebiutować w roku 2024, a także Sid Meier’s Civilization VII, czyli kolejna odsłona znanej i lubianej serii strategii.

W 2025 roku, przynajmniej w teorii, powinniśmy doczekać się również debiutu Grand Theft Auto VI, a więc jednej z najbardziej wyczekiwanych gier w historii. Pozostaje jedynie trzymać kciuki, że szczególnie w tym przypadku obejdzie się bez opóźnień!

Zobacz także:

Gry 2025 - na te produkcje warto czekać