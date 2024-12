Scena z kartkami była upiorna i dziwaczna. Keira Knightley wspomina To właśnie miłość

Fot. Materiały prasowe

Keira Knightley promuje swój nowy serial Black Doves, udzielając wywiadów, w tym rozmowy z Los Angeles Times. Podczas tej konwersacji poruszono temat kultowego filmu świątecznego To właśnie miłość i ikonicznej sceny z kartkami.

Niepokojąca scena z To właśnie miłość

Keira Knightley wspomina, że jej pierwsza myśl na temat tej sceny podczas kręcenia dotyczyła tego, jak bardzo jest ona dziwaczna, a momentami wręcz upiorna i niepokojąca. Co ciekawe, reżyser Richard Curtis miał problem z jej reakcją na to, co robi postać grana przez Andrew Lincolna.

- Ten moment ma pewien aspekt stalkera. Pamiętam, że wówczas Richard, który obecnie jest moim dobrym przyjacielem, powtarzał mi podczas kręcenia tej sceny: "Nie, patrzysz na niego, jakby był dziwny i upiorny". Szeptem mu odpowiadałam: "Ale takie sprawia wrażenie!". Potem musieliśmy to nagrywać jeszcze raz, aby mój wyraz twarzy nie odzwierciedlał tej reakcji, jakbym patrzyła na coś niepokojącego.

Knightley przyznaje, że scena budzi kontrowersje, szczególnie w kontekście wieku bohaterów i aktorów. Gdy kręcono film, miała zaledwie 17 lat, podczas gdy Andrew Lincoln (Mark) miał 30 lat, a Chiwetel Ejiofor (Peter) – 26 lat:

- Jest w tym coś niepokojącego. Wiedziałam, że mam 17 lat, ale wydaje się, że dopiero kilka lat temu wszyscy zaczęli to dostrzegać.

Nowy serial z Keirą Knightley jest dostępny na Netflixie.