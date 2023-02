Najlepsze filmy o muzykach. Te tytuły przygotują Was do seansu Tár

fot. materiały prasowe

Niemal co roku możemy oglądać w kinach nowe biograficzne filmy o muzykach, które przedstawiają fascynujące, a zarazem dramatyczne historie ludzi pełnych pasji, talentu i miłości do muzyki. Mają też dobrą passę w ostatnich latach, ponieważ każdy tytuł otrzymuje nominacje do Oscara albo aktor zostaje wyróżniony za pierwszoplanową rolę. Można w tym gronie wymienić produkcje takie jak Bohemian Rhapsody o Freddiem Mercurym, Rocketman o Eltonie Johnie, Judy o legendarnej Judy Garland i Elvis o Królu Popu.

W ten trend wpisuje się również muzyczny dramat Tár, w którym główną rolę gra Cate Blanchett. Film opowiada o dyrygentce uważanej za jedną z najwybitniejszych w swoim rzemiośle i pierwszej dyrygentce głównej niemieckiej orkiestry. Należy pamiętać, że jest to fikcyjna historia i postać, ale czerpie inspiracje z prawdziwych wydarzeń i osób. Premiera 24 lutego 2023 w polskich kinach.

Sprawdźcie poniżej ranking najlepszych biograficznych filmów muzycznych według ocen krytyków, który stworzył serwis Rotten Tomatoes. Kolejność wyznacza wartość Tomatometru wyrażona w procentach, którą możecie zobaczyć przy każdym tytule w poniższej galerii. Pierwsze 30 miejsc jest oznaczone Certyfikatem Świeżości (Certified Fresh), co oznacza, że zostały ocenione przez co najmniej 80 krytyków i mają ponad 75% pozytywnych opinii. Stąd niektóre tytuły mimo wysokiej wartości Tomatometru znalazły się na niższych miejscach. Choć zestawienie obejmuje produkcje o prawdziwych muzykach to znajdują się w nim też wyjątki, jak wspomniany Tár oraz 8 Mila, ponieważ bazują na rzeczywistych osobach.

Najlepsze biograficzne filmy muzyczne - ranking