Najlepsze cozy games - gry dla tych, którzy chcą się zrelaksować. Farmy, czarowanie i szukanie kotków

Choć niektórzy śmieją się, że wszystko może być "cozy game", jeśli naprawdę tego chcesz - w końcu nikt nie powstrzymuje cię przed zbieraniem kilka godzin kwiatków w Red Dead Redemption 2 czy graniem w Baldur's Gate 3 jak w kreatora postaci - to w tym artykule skupimy się na klasykach tego gatunku.

"Cozy games" to kategoria, którą określa się gry, służące głównie do tego, by się zrelaksować. Bez stresu, przemocy czy skupiania się na jakiejś wygranej, której często po prostu nie ma. Zwykle w tym gatunku można znaleźć najróżniejsze symulatory: życia, takie jak Simsy (choć wszyscy wiemy, jak to jest z tym brakiem przemocy i drabinkami w basenie); prowadzenia farmy, jak Stardew Valley; a nawet... myjki ciśnieniowej, czyli Powerwash Simulator. Zamiast przechodzić coraz trudniejsze poziomy, pokonywać coraz trudniejszych wrogów i kłócić się z coraz bardziej rozhisteryzowanymi graczami w multiplayerze, "cozy" gry oferują zbieranie kwiatków, zajmowanie się zwierzętami i spełnianie najdzikszych marzeń, takich jak własne mieszkanie przed trzydziestką.

Najlepsze cozy games

Staraliśmy się, by lista była jak najbardziej różnorodna. Dlatego w galerii znajdziecie gry strategiczne, jak Dorfromantik i Quilts and Cats of Calico, a także symulatory farmy, w tym Stardew Valley i Coral Island. Dla fanów organizowania i układania mamy Unpacking, a dzięki Disney Dreamlight Valley możecie wkroczyć w sam środek bajkowego świata i ulubionych postaci z dzieciństwa. W darmowej grze 100 cats możecie wybrać się na poszukiwanie kotków, a jeśli wolicie mroczniejsze, a jednak wciąż relaksacyjne klimaty, na pewno spodoba wam się Cozy Grove.