Najlepsze filmy 2020 roku || naEKRANACH #143

To był naprawdę trudny rok - dla kinomaniaków, dla kiniarzy, dla twórców. Zamknięte plany filmowe to opóźnienia długo wyczekiwanych filmów, a to natomiast powoduje ogromny spadek przychodu kin, z których i tak większość była zamknięta przez prawie cały rok. Nie są to kolorowe czasy dla branży i miejmy nadzieję, że sytuacja na świecie unormuje się na tyle szybko, by widzowie mogli wrócić przed wielkie ekrany by oglądać blockbustery z prawdziwego zdarzenia.

Pocieszeniem natomiast jest to, że 2020 rok wciąż obfitował w znakomite filmy. Owszem, nie uświadczyliśmy wielkich kinowych widowisk, natomiast mieliśmy okazję zobaczyć więcej filmów mniejszych, niezależnych i z innych zakątków świata. Pewną trudnością było jednak rozeznanie się w filmowych premierach. Z reguły najważniejsze pozycje pojawiały się najpierw w kinach, zaś w ostatnich 12 miesiącach wiele z nich lądowały od razu w serwisach VOD. Z tego też powodu mój ranking obejmuje filmy, które zadebiutowały w roku 2020 bądź w kinach lub na serwisach streamingowych. Zapraszam!

A jak wygląda wasza lista najlepszych filmów 2020 roku? Podzielcie się swoimi ulubionymi pozycjami w kalendarzach!

