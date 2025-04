Nie tylko Pixar i Disney. Najpiękniejsze bajki i zapomniane perełki

Fot. Materiały prasowe

Zwykle poszukiwania najlepszych bajek i animacji prowadzą nas prosto pod drzwi Pixara i Disneya. To właśnie te dwa studia przez lata dostarczały widzom komercyjne hity i zbudowały swoją markę na tyle, by samo znajome logo niemal za każdym razem przyciągało masę widzów do kina.

To właśnie Pixar dał nam franczyzę Toy Story. Studio słynie również z oryginalnych pomysłów, czego przykładem mogą być takie filmy jak WALL-E, W głowie się nie mieści, Iniemamocni, Gdzie jest Nemo, Potwory i spółka czy Ratatuj. Ma też na koncie kilka potężnych wyciskaczy łez jak Coco czy Odlot. Z kolei Disney dostarczył nam takie kultowe bajki jak Król Lew, Pinokio, Dumbo czy Bambi. Jest także domem słynnych księżniczek, w tym Kopciuszka, Śpiącej Królewny i Śnieżki. Za to w ostatnich latach osiągnął ogromny sukces dzięki Krainie lodu czy Vaianie. A w przypadku obu studiów to tylko wierzchołek góry lodowej ich ogromnej spuścizny.

Dzisiaj chcielibyśmy jednak odłożyć na bok hity Disneya i Pixara, by pokazać Wam, że świat animacji jest o wiele większy. Nasza lista jest bardzo różnorodna. Są na niej popularne tytuły Universal, które zawsze goniło dwa konkurencyjne studia. To mu zawdzięczamy Shreka, Kung Fu Pandę czy Jak wytresować smoka. Pojawiło się też kilka tytułów od Ghibli, w tym Ponyo i Mój sąsiad Totoro. Nie zapomnieliśmy również o oscarowych produkcjach, w tym Flow i Happy Feet: Tupot małych stóp. Oczywiście, postanowiliśmy przypomnieć Wam też o BCU – czyli Barbie Cinematic Universe! Wreszcie, poszukaliśmy zapomnianych perełek, takich jak Magiczny miecz - Legenda Camelotu czy Ostatni jednorożec.

Staraliśmy się w doborze animacji kierować tym, by mogły je obejrzeć zarówno dzieci, jak i dorośli, więc nie zdziwcie się, że nie ma na niej kilku klasyków studia Ghibli, które uznaliśmy za trochę zbyt brutalne – choć rozumiemy, że każdy ma inną wrażliwość, więc najlepiej, jeśli sami zapoznacie się z opisem i zwiastunem, zanim włączycie jeden z polecanych tytułów. Nie przedłużając, zapraszamy Was do naszej listy. Dajcie znać, co Wy byście na nią dodali!