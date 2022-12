Nasi ulubieni polscy aktorzy - w tym rankingu nie tylko talent się liczy!

Nie ma mocnych/Rojst/Furioza

Na pewno każdy z Was ma ulubionych aktorów, z którymi sympatyzuje, niezależnie od ich ekranowych wyczynów. Wykonawców lubimy nie tylko za ich warsztat czy kreacje. Cenimy za pozaekranową działalność, słuchamy ich wypowiedzi, szanujemy styl życia. Sympatyzujemy z aktorami, którzy nie "gwiazdorzą", nie wyginają się na "ściankach" i nie bawią się w celebrytów. Zamiast tego dają nam wspaniałe role, a do swojego zawodu podchodzą profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem.

Poniższe zestawienie jest naszym redakcyjnym wyrazem uznania dla takich artystów. Podczas wyszczególniania ulubieńców nieco się zabawiliśmy i ułożyliśmy żyjących aktorów w formie rankingu. Na pierwszym miejscu znajduje się nasz bezdyskusyjny faworyt, nieco niżej inni, których niezwykle szanujemy. Z racji zawodu z wiele osób z tej listy poznaliśmy osobiście, więc można uznać to zestawienie za miarodajne i wiarygodne. To wspaniali ludzie na co dzień, których dodatkowo cenimy za wielkie aktorskie występy. Zapraszamy do zapoznania się z listą. Dajcie znać w komentarzach, kto Waszym zdaniem jest najbardziej wartościowym artystą ekranu w Polsce.

Ulubieni polscy aktorzy - ranking redakcji

40. Magdalena Popławska

mar