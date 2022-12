Marvel - najgorsze postacie CGI w MCU. Jest się czego wstydzić...

Marvel

Powyższe napisane jest oczywiście pół żartem, pół serio, ale nie da się ukryć, że coś jest na rzeczy. Marvel zbiera cięgi za niedbalstwo w CGI i niestety wiele zarzutów jest słusznych. MCU zasługuje na dużo lepsze efekty, a to, co obserwujemy w niektórych produkcjach woła o pomstę do nieba. W poniższym zestawieniu koncentrujemy się na słabo wykonanych bohaterach, złoczyńcach, potworach oraz zachowaniach postaci, które zostały podrasowane efektami specjalnymi. Nie znajdziecie więc tutaj słynnego finału Czarnej Pantery, którego nie dało się oglądać bez uczucia zażenowania. Są natomiast protagoniści i antagoniści prezentujący się (delikatnie mówiąc) dyskusyjnie.

Część z nich obrobiono w bardzo niefortunny sposób. Inne są wykonane w stu procentach w CGI i prezentują się jak bohaterowie przeciętnej gry komputerowej. W wielu sytuacjach oprawa jest po prostu „przedobrzona" - coś, co ma wyglądać lepiej, w efekcie prezentuje się gorzej. Rzućcie okiem na poniższe zestawienie i przypomnijcie sobie niechlubne momenty MCU, jeśli chodzi o oprawę techniczną. Pamiętajcie też, że w kinowo-telewizyjnym Marvelu jest również pod tym względem wiele dobra. Mimo że tendencja jest niepokojąca, najlepsze filmy MCU wciąż wyglądają niesamowicie.

CGI w MCU - najgorzej wykonane postaci