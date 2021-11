Nathalie Emmanuel wraz z resztą ekipy opowiada o pracy nad Armią Złodziei [WIDEO]

foto. Naekranie.pl

Karierę Nathalie Emmanuel obserwujemy od dawna. Pierwszy raz spotkaliśmy się z nią w Londynie podczas wywiadów do serialu Gra o tron gdzie grała Missandei. Od tego czasu aktorsko bardzo ewoluowała. Powoli, acz konsekwentnie, ugruntowuje swoją pozycję w kinie akcji. Ostatnio mogliśmy ją oglądać w Szybkich i Wściekłych 9, a teraz wraca w Armii Złodziei, filmie osadzonym w uniwersum stworzonym przez Zacka Snydera. Dawid Muszyński spotkał się z aktorką, jak i z resztą złodziejskiej ekipy by porozmawiać o pracy na planie tej produkcji oraz tym jaką przyszłość widzą dla swoich postaci. Jak wiemy bowiem, świat Armii umarłych ma się rozrastać i to w dość zastraszającym tempie.

Zachęcamy do obejrzenia naszego wywiadu:

Armia złodziei miała premierę na platformie Netflix, a naszą recenzję tego filmu znajdziecie tu.

Bohaterem filmu Armia złodziei jest Dieter, czyli postać z Armii umarłych. To kasjer z małego miasteczka, który zostaje wciągnięty w przygodę życia przez tajemniczą kobietę. Bohaterka werbuje go do ekipy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców. Razem planują skoki na najlepiej zabezpieczone sejfy w całej Europie.

Army of Thieves

W obsadzie: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan i Jonathan Cohen. Za historię odpowiedzialni są: Zack Snyder i Shay Hatten, a Hatten sam napisał scenariusz. Matthias Schweighöfer, który grał również w Armii umarłych, stoi za kamerą.