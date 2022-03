Netflix - azjatyckie seriale i filmy. To nie tylko Squid Game i Alice in Wonderland. Co warto obejrzeć?

fot. Netflix

Co oglądać na Netfliksie, żeby nie mieć poczucia straconego czasu? Poniżej znajdziecie ciekawe azjatyckie produkcje wraz z krótkimi opisami, które pomogą wam sprawdzić, czy to na pewno coś dla was. Każdy znajdzie coś dla siebie - tytuły japońskie, chińskie, tajskie i przede wszystkim koreańskie, bo te właściwie królują w zestawieniach. Zapoznajcie się z naszym małym przewodnikiem po platformie Netflixa i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sami byście dodali do listy.

Netflix - azjatyckie seriale i filmy

37 sekund

Netflix - fabuła azjatyckich produkcji [LISTA]

37 sekund

Ograniczona przez zobowiązania wobec rodziny i społeczeństwa młoda twórczyni mangi rozpoczyna niekonwencjonalną podróż ku seksualnej wolności i osobistemu wyzwoleniu. Japońska produkcja, która niesie ze sobą wartościowe treści. Możesz czegoś nie rozumieć, bo na co dzień nie zmagasz się z problemami głównych bohaterek. Po seansie dowiesz się jednak, jak bardzo niepełnosprawność wpływa na otoczenie. Film wprawia w zadumę, ale i wizualnie zadowala.

Double World

Produkcja chińska. Młody Dong Yilong pragnie przynieść zaszczyt swojemu klanowi. Bohater wyrusza w niebezpieczną podróż, aby wziąć udział w turnieju, który wyłoni najlepszych wojowników.

A Korean Odyssey

Koreański serial w gatunku fantasy, który opowiada o pewnym mitycznym stworzeniu pożądającym ogromnej potęgi. Okazuje się, że jest zdane na łaskę kobiety, która widzi istoty z innych światów. To jedna z niewielu pozycji, która utkwi Ci w głowie już na dobre - głównie ze względu na zaskakujące zakończenie. Dlaczego zaskakujące? Twórcy odchodzą od typowego schematu podsumowania historii i w tym przypadku jest to ogromnym plusem. Produkcja jest mieszanką wszystkiego: głupiutkich scen, niespodziewanych zwrotów akcji, ciekawych wątków fabularnych, komedii oraz momentów, które wycisną łzę z niejednego twardziela.

A Sun

Tajski film przedstawia historię rodziny, która próbuje poradzić sobie z konsekwencjami uwięzienia ich młodszego syna i późniejszą tragedią. Bezlitosna przeszłość oświetla drogę do odkupienia i akceptacji potwornego czynu. Dramat specyficzny, ale poruszający.

All of Us Are Dead

Gdy w szkole wybucha epidemia wirusa zombie, uczniowie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory. Serial nie jest arcydziełem pod względem fabularnym. Aczkolwiek zdecydowanie wciąga i buduje napięcie. Każda z postaci ma swoją historię.

Bad Guys: Vile City

Spin-off serialu Bad Guys z 2014 roku. W idealnym świecie grzechy się wybacza, a winni żałują i odbywają karę. Jednak ten do idealnych nie należy, ponieważ jest wypełniony krwią potem, łzami i brutalnością. Oko za oko, ząb za ząb.

Black

Black jest detektywem opętanym przez Ponurego Żniwiarza. Ha-Ram potrafi widzieć cienie śmierci. Tych dwoje walczy o ocalenie życia ludzi, łamiąc przy tym zasady obowiązujące w niebie. Koreański serial godny uwagi. To pozycja obowiązkowa, która zmieni nastawienie niejednego sceptyka azjatyckiego kina.

Crash Landing on You

Południowokoreańska bogaczka przypadkowo ląduje w Korei Północnej i w życiu pewnego żołnierza, który postanawia pomóc jej się ukryć. Serial pełen romansu, strachu, przełamywania granic i... scen, które chwilami wycisną łezkę nie tylko u Pań, ale i Panów.

D.P.

Młody żołnierz dołącza do grupy ścigającej dezerterów i odkrywa bolesną rzeczywistość poborowych odbywających obowiązkową służbę wojskową. Serial porusza poważne kwestie. Tak naprawdę gatunek łamie gatunek. Z jednej strony mamy krwisty dramat, a z drugiej zabawną komedię.

Erased

Japońska produkcja. Satoru Fujinuma posiada zdolność powracania do przeszłości. Młody bohater sprawia, że w razie czyjegoś wypadku dziejącego się w pobliżu, jego umysł cofa się o kilka chwil. Dzięki takiemu działaniu Satoru może zapobiec wielu przykrym momentom. Pewnego dnia jego matka zostaje zamordowana przez nieznanego sprawcę. Bohater, przy wykorzystaniu swojej umiejętności, ląduje osiemnaście lat wstecz, a dokładnie w czasach szkoły podstawowej.

Extracurricural (Zajęcia pozalekcyjne)

Marzenia kosztują. Z tego względu chłopak decyduje się na olbrzymie ryzyko. Jeśli da się złapać, straci wszystko. Takie zamieszanie potrafi wywołać uczeń szkoły średniej. Serial pełen akcji. Mimo że główną postacią jest nastolatek, a tytuł może wydawać się młodzieżowy, to tak naprawdę akcja i wątki fabularne brawurowo obalają ten stereotyp. Twórcy poruszają dojrzałe tematy z perspektywy niedojrzałego bohatera, który uczy się na własnych błędach.

Girl from nowhere

Tajski serial opowiada o pewnej dziewczynie, która pojawia się znikąd i ujawnia prawdę o pozornie idealnych uczniach i szkołach. Bohaterka jest odważna i dostanie to, czego chce. Dwa sezony produkcji są dostępne na platformie.

Hellbound

Pozaziemskie istoty wydają krwawe wyroki i wysyłają mieszkańców Ziemi do piekła, przyczyniając się do powstania grupy wyznaniowej opartej na idei boskiej sprawiedliwości.

Hi Bye, Mama!

Duch kobiety dostaje szansę, aby wrócić do świata żywych na 49 dni. Postanawia odwiedzić swoją córeczkę i męża, który zdążył ponownie się ożenić. Zabawny, ale i bardzo wzruszający koreański serial.

Hymn of Death

Korea w czasach japońskiej okupacji. Żonaty dramaturg Kim U-jin zakochuje się w sopranistce Yun Sim-deok, która jest jedną z najważniejszych kobiet nowej ery. Historia zakazanej miłości i związanym z nią ryzykiem.

Itaewon Class

Nieustępliwość w końcu pozwoli mu się zemścić i udowodnić swoją wartość ludziom, którzy w niego nie wierzyli. Wciągający serial o byłym skazańcu, którego życie zostało przewrócone do góry nogami po tym, jak został wydalony ze szkoły za uderzenie łobuza, a jego ojciec zginął w wypadku. Podążając śladami rodziców, otwiera bar DanBam (ang. Sweet Night) w dzielnicy Itaewon i wraz ze swoją menadżerką i pracownikami dąży do sukcesu.

It's Okay to Not Be Okay

Antyspołeczna pisarka i bezinteresowny opiekun ze szpitala psychiatrycznego, którym nigdy nie było po drodze z miłością, wzajemnie leczą swoje emocjonalne rany. Genialna gra aktorska, ciekawe wątki fabularne i momentami baśniowy klimat.

Kingdom

Zmarły król wraca do żywych. Po świecie roznosi się tajemnicza choroba. Odważny książę musi teraz stawić czoła nowym wrogom, aby pokonać zło i uratować swój lud.

Klątwa Ju-on: Początek

Japoński horror przedstawia losy Riki, wolontariuszki, która trafia do starego domu. Dziewczyna nie wie, że posiadłość jest nawiedzona.

Mad For Each Other

Mieszkają po sąsiedzku i mają tego samego psychiatrę. Bohaterowie robią wszystko, aby nie wchodzić sobie w drogę. Jednak wygląda na to, że nie mogą bez siebie żyć. W trakcie seansu można się pośmiać, a to już plus.

My Name

Żądna zemsty kobieta, której ojciec został zamordowany, obdarza zaufaniem potężnego szefa gangu i na jego polecenie wstępuje do policji. Kolejna pozycja obowiązkowa. Mnóstwo dynamicznych scen walk i znakomita gra aktorska.

Memories of Alhambra

Dyrektor firmy inwestycyjnej szuka twórcy nowatorskiej gry wykorzystującej rzeczywistość rozszerzoną. Na jego drodze staje kobieta prowadząca hostel w Hiszpanii. Wkrótce oboje zostają wciągnięci w dziwne wydarzenia i gubią się w tym, co jest iluzją, a co realiami. Jedna z ciekawszych koncepcji fabularnych koreańskich seriali.

Męska rozgrywka

Agent specjalny musi wykonywać tajne misje państwowe, udając ochroniarza i spełniając zachcianki nadąsanego i niezbyt przyjemnego celebryty.

Mine

To tytuł, z którego każdy będzie zadowolony. Mnóstwo wyrafinowanej intrygi, kontrowersyjnych scen, przełamywania tematów tabu i konfliktów elitarnych ludzi. Koreański serial ukazuje styl życia społeczności z wyższych sfer i podąża za silnymi i ambitnymi kobietami, które próbują odnaleźć prawdziwe "ja".

Yoo Young-chul: Morderca w żółtej pelerynie

Na początku XXI wieku cały Seul bał się Yoo Young-chula, który zabijał swoje ofiary młotkiem. Serial dokumentalny opowiada o polowaniu na tego zbrodniarza.

Mr. Sunshine

Młody chłopak, który trafił do USA po ekspedycji na wyspę Ganghwa w 1871 roku, wraca do Korei w przełomowym punkcie historii i zakochuje się w arystokratce.

Nasze ukochane lato

On i ona. Kiedyś w sobie zakochani, dziś skłóceni. W szkole średniej nakręcili wspólnie dokument. Po latach znów stają przed kamerą, a ich losy ponownie się splatają. Ten serial to na pewno powiew świeżości. Dlaczego? Dobrze zobaczyć komedię romantyczną, która omija typowe schematy tego gatunku. Jest romans, jest pożądanie, jest obarczanie się winą, jest żal, jest gorycz, jest radość oraz łzy, czyli wszystkie etapy pierwszej miłości, przez którą każdy z nas kiedyś przechodził i być może do dziś żałuje pewnych decyzji. I ten oto tytuł jest genialny w swojej prostocie i przesłaniu.

Possessed

Niechętnie używająca swojego daru jasnowidz sprzymierza się z opryskliwym detektywem o łagodnym sercu. Kobieta pomaga w rozwiązywaniu kryminalnych spraw. Dzięki swoim "magicznym" zdolnościom wplątuje się w sieć niepożądanych wydarzeń.

Sisyphus: The Myth

Koreański serial sci-fi. Niewytłumaczalny incydent odkrywa przed genialnym inżynierem niebezpieczne sekrety świata i stawia na jego drodze kobietę, która przybyła z przyszłości, by go odnaleźć.

Stranger

Pozbawiony empatii prawnik i odważna pani detektyw próbują rozwikłać sprawę morderstwa, lawirując w świecie przeżartej korupcją polityki.

Switched

Japoński serial opowiada o idealnym świecie licealistki Ayumi, który nagle legnie w gruzach Jej zazdrosna koleżanka z klasy, Zenko, kradnie jej ciało, chłopaka i życie.

The Bride Ghost

Tajski serial kostiumowy z elementami gatunku fantasy. Malezyjska Malakka, koniec XIX wieku. Li Lan wplątuje się w tajemnicę powiązaną ze śmiercią ponurego syna bogatej rodziny. Mroczny układ prowadzi do niespodziewanej podróży, a dziewczyna przeżywa koszmar.

The Lies Within

Po śmierci ojca i zaginięciu męża Kim Seo-hui zaczyna współpracować z detektywem Jo Tae-sikiem i dołącza do Zgromadzenia Narodowego. W tym przypadku trzeba przebrnąć przez pierwszy odcinek, który zupełnie nie zachęca do dalszego oglądania. Później akcja się rozkręca.

The Victims' Game

Tajwański serial. Jest zbrodnia, jest zagadka, jest śledztwo. W centrum opowieści znalazł się Fang Yi-jen, mężczyzna z zespołem Aspergera, który odkrywa, że jego dawno niewidziana córka może być powiązana z makabryczną zbrodnią. Mężczyzna zawiera układ z Hsu Hai-Yin, dociekliwą dziennikarką, i wymienia się z nią informacjami. Razem starają się dojść do prawdy, zanim uczyni to policja. W międzyczasie w mieście dochodzi do kolejnych dziwnych morderstw.

Vincenzo

Pracujący dla włoskiej mafii prawnik odwiedza kraj swojego pochodzenia — Koreę Południową. Tam postanawia wymierzyć sprawiedliwość potężnemu konglomeratowi.

Złodziejaszki

Pięcioosobowa rodzina mieszka pod jednym dachem, utrzymując się z dorywczej pracy i drobnych kradzieży. Przybycie bezdomnej dziewczynki zbliża krewnych do siebie.

The Call

Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość i życie innej kobiety na szali, by odmienić swój los.

Kingdom: Ashin of the North

Spin-off koreańskiego serialu Kingdom. Tragedia, zdrada i tajemnicze odkrycie czynią z Ashin mścicielkę, która odpłaca wrogom za wymordowanie rodziny i plemienia.

Sweet Home

Ludzie zmieniają się w krwiożercze potwory. Walczący z własnymi demonami chłopak staje się dla sąsiadów jedyną nadzieją na przeżycie i zachowanie człowieczeństwa.

The Uncanny Counter

W dzień pracują w małej restauracji, a w nocy zmieniają się w łowców demonów. Bohaterowie wykorzystują swoje niezwykłe umiejętności do walki ze złymi duchami żerującymi na ludziach.

Vagabond

Kiedy jego bratanek ginie w katastrofie lotniczej, kaskader Cha Dal-heon postanawia zbadać przyczyny wypadku z pomocą tajnej agentki Go Hae-ri. Świetne tempo akcji i popisy kaskaderskie.

Lovestruck in the City

On chciał związku na zawsze. Ona żyła chwilą. Historia architekta, któremu podczas urlopu serce skradła wyzwolona kobieta. Po jakimś czasie próbuje ją odnaleźć na ulicach Seulu.

Inspektor Koo

Zamknięta w sobie była policjantka powraca do gry jako śledcza od ubezpieczeń. Bohaterka próbuje złapać trop seryjnej zabójczyni w jej bliskim otoczeniu.

Bulgasal: Nieśmiertelni

Przeklęty od urodzenia i skazany na nieśmiertelność mężczyzna usiłuje odzyskać swoją duszę i położyć kres 600-letniej wendecie.

Piraci: Ostatni królewski skarb

Dzielna załoga piratów z Joseon stawia czoła burzliwym wodom, zagadkowym wskazówkom oraz wojowniczymi rywalom w poszukiwaniu zaginionego na morzu królewskiego złota.

Business Proposal

Ha-Ri pojawia się na randce w ciemno, żeby przestraszyć absztyfikanta. Nie spodziewa się jednak, że to prezes jej firmy. Mężczyzna składa jej nietypową propozycję. Koreański serial w trakcie emisji. Lekki, zabawny, na wieczorny seans i tzw. "odmóżdżenie" w sam raz.

Wyznania Gejszy

Dziewięcioletnia Chiyo zostaje sprzedana do domu gejsz. Jako dorosła i sławna już kobieta, jest świadkiem drugiej wojny światowej, która zmienia świat. Jeden z moich ulubionych filmów. Świetna gra aktorska, urzekająca historia i niesamowita kultura. Formalnie nie jest to film azjatycki, bo jest on produkcji hollywoodzkiej, ale tak perfekcyjnie pokazuje Japonię, że nie można o nim nie wspomnieć w tym kontekście.

Juvenile Justice

Dramat przedstawia liczne opowieści o nieletnich przestępcach i porusza kwestię dotyczącą rzeczywistości naszego społeczeństwa. Główna bohaterka nie cierpi młodocianych zbirów, ale wydając wyroki w skomplikowanych sprawach, kieruje się niezachwianym poczuciem sprawiedliwości.

Bleach

Licealista Ichigo nagle dostaje moc boga śmierci. Chłopak marzy o tym, żeby pozbyć się swoich nowych umiejętności. Najpierw jednak będzie musiał zająć się kilkoma duszami.

Followers

Młoda aktorka zyskuje popularność dzięki niepozowanemu zdjęciu wrzuconemu na Instagrama. Poznaje inne kobiety z Tokio, które realizują swoje marzenia.

Prison Playbook

Serial opowiadający o życiu skazanych za kratkami, ich rodzin i funkcjonariuszy pracujących w zakładach karnych. Historia koncentruje się na losach supergwiazdy, miotacza baseballu. Jego świat legł w gruzach po tym, jak ratuje swoją siostrę przed sprawcą i atakiem na tle seksualnym. Główny bohater trafia do więzienia. Tam wspomina swoją przeszłość i musi nauczyć się, w jaki sposób zawalczyć o przyszłość.