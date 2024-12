TEGO elementu ze zwiastuna Kravena Łowcy zabrakło w filmie. Jak zmieniono jego historię?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Columbia Pictures // Marvel Entertainment

W czerwcu zeszłego roku pojawił się pierwszy zwiastun Kravena Łowcy. Pojawiła się tam wzmianka o pochodzeniu nadprzyrodzonych mocy tytułowego bohatera, jednak... została ona ostatecznie całkowicie pominięta w filmie.

Kraven Łowca – nadprzyrodzone moce

W komiksach Kraven jest wielkim łowcą zwierząt i jednym z wrogów Spider-Mana. Pił mikstury sporządzone z tajemniczych ziół z dżungli, które zapewniały mu nadprzyrodzone zdolności, dzięki którym był jeszcze potężniejszy, a zarazem – czyniły go większym zagrożeniem dla Pajączka.

W pierwszym zwiastunie pojawiło się ujęcie młodego Kravena, który celował z pistoletu do lwa, który wcześniej go zaatakował. Zawahał się, czy nacisnąć spust, a wtedy zwierzę stanęło nad nim i jego krew skapnęła na jedną z ran nastolatka, dając mu nadprzyrodzone moce. Reakcja widzów na taką wersję wydarzeń była negatywna, więc Sony ostatecznie wycofało się z tego scenariusza, usuwając tą scenę z filmu.

Sergei i jego brat Dmitri dołączają do ojca, by znaleźć nieśmiertelnego lwa Tsara. Legenda głosi, że ten, kto zabije niezniszczalną bestię, sam stanie się legendą. Kraven zostaje zaatakowany, jednak ratuje go młoda Calypso. Ożywia go za pomocą tajemniczego eliksiru, który dostała od swojej babci (wraz z informacją, że pewnego dnia użyje go do wskrzeszenia tajemniczego wojownika). Łowca powraca do żywych z nadprzyrodzonymi mocami, a wcześniejsza wersja wydarzeń, kiedy z ich otrzymaniem powiązany był lew, całkowicie zniknęła z filmu.

Kraven Łowca – fabuła

Bohaterem jest rosyjski imigrant Sergei Kravenoff, który jest synem potężnego gangstera. Antybohater ma misję, by udowodnić, że jest najlepszym łowcą na świecie.

Film Kraven Łowca zadebiutował już w kinach.