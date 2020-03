Pracujesz, a dziecko przed TV? Te 30 bajek i filmów włączysz z czystym sumieniem

Każdy, kto ma dzieci, wie, jak szybko nudzą się one zamknięte w czterech ścianach. Pokój pełen zabawek przestaje być wspaniałą salą przygód, a brak alternatywnych rozrywek sprzyja głupim pomysłom, których nasze pociechy mają przecież na pęczki. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą platformy VOD posiadające w swojej ofercie wiele wspaniałych produkcji skierowanych do dzieci. Dzięki serwisom streamingowym nie jesteśmy skazani na to, co (w przerwie między reklamami) pokaże tradycyjna telewizja. Wybieramy to, co chcemy: od produkcji edukacyjnych, przez popularne seriale, aż po wielkie blockbustery. Poniżej prezentujemy przewodnik dla tych, których dzieci skazane są na cztery ściany w trakcie trwania pandemii koronawirusa. Podzieliliśmy poniższe zestawienie na kategorie wiekowe, tak żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Poniższe filmy i seriale znajdziecie na platformach streamingowych dostępnych na naszym rynku. Jakich? Zapraszamy do naszej strefy VOD!

DLA NAJMŁODSZYCH

Popularny serial o pieskach, które podołają każdemu zadaniu. Sześć czworonogów tworzy grupę od zadań specjalnych. Co odcinek przeżywają wspaniałe przygody, pomagając mieszkańcom pobliskiego miasta. Każdy z nich jest dobry w czymś innym. Skye potrafi latać, Rubble to budowniczy jakich mało, Chase jest śledczym z prawdziwego zdarzenia, Marshal to strażak z krwi i kości, Zuma świetnie pływa, a Rocky to ekspert od recyklingu.

Świnka Peppa mieszka w domku na wzgórzu wraz ze swoją mamą, tatą i braciszkiem George'em. Ma wielu przyjaciół i przeżywa jeszcze więcej przygód. Uwielbia taplać się w błocie oraz jeść ciasto czekoladowe. Wciąż jest zadowolona i swoją radością zaraża wszystkich milusińskich przed telewizorami.

Opowieść o małej księżniczce, która odkrywa drogę do tajemniczej krainy. W magicznym świecie spotyka dobrego smoka, z którym się zaprzyjaźnia. Bohaterowie łączą siły, przeżywając wspólnie wiele wspaniałych przygód.

Oryginalny disnejowska animacja z 1941 roku to skierowana do najmłodszych opowieść o słoniku, który dzięki gigantycznym uszom potrafi wznosić się w powietrze. Przepełniona piosenkami historia ma też morał, mówiący o akceptacji i zrozumieniu dla wszystkiego, co inne i wyjątkowe.

Masza to beztroska młoda dama, która lubi łobuzować i za każdym razem wpakuje się w jakąś kabałę. Na szczęście ma przy sobie wielkiego Misia. Pan Niedźwiedź jest jej najlepszym przyjacielem, choć ma już dosyć wygłupów swojej niefrasobliwej koleżanki. Ta dziwaczna para przeżywa wiele przezabawnych przygód, przy których trudno nie śmiać się do rozpuku.