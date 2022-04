Netflix pracuje nad 18 polskimi produkcjami. Znamy szczegóły!

foto. naEKRANIE.pl

Netflix od dawna zapowiadał, że chce znacząco zwiększyć liczbę polskich produkcji oryginalnych w swojej bibliotece. Trochę to trwało, ale za słowami nareszcie poszły czyny. Do końca 2023 roku na platformie ma pojawić się 18 nowych polskich produkcji - w tym 9 seriali i 9 filmów.

Mamy dla Was pełną listę tych zapowiedzianych nowości z przybliżonymi datami premier. Oczywiście, terminy mogą ulec zmianie, ponieważ część projektów jest jeszcze na etapie dopracowywania scenariusza.

Lista zapowiedzianych seriali:

Brokat

W połowie lat 70., kiedy komunistyczna Polska otwiera się na Zachód, trzy wyemancypowane i wyrafinowane kobiety świadczą usługi seksualne, aby cieszyć się życiem na swoich warunkach. W obsadzie tego serialu dramatycznego zobaczymy takich aktorów jak: Magdalena Popławska, Wiktoria Filus, Matylda Giegżno, Jędrzej Hycnar, Bartłomiej Kotschedoff, Stanisław Linowski, Folco Marchi, Łukasz Simlat, Szymon Piotr Warszawski. Za reżyserię odpowiadają: Marek Lechki, Anna Kazejak, Julia Kolberger, Rafał Skalski, a nad scenariuszem pracowali: Aleksandra Chmielewska, Alicja Aromińska, Marek Baranowski, Maciej Kubicki, Sławek Lonisk, Ewa Stec. Serial będzie liczył 10 odcinków, a jego premierę przewidziano na jesień 2022.



foto. Netflix

Detektyw Forst

Kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej, odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej. Serial powstaje na motywach powieści Ekspozycja i Przewieszenie autorstwa Remigiusza Mroza. W roli tytułowego Frosta zobaczymy Borysa Szyca. Prace nad produkcją mają ruszyć jeszcze w tym roku, a premierę przewidziano wstępnie na 2023 rok. Za reżyserię będzie odpowiadać Daniel Jaroszek, a przygotowaniem scenariusza zajmują się Agata Malesińska i Jacek Markiewicz.

foto. Netflix

Dziewczyna i kosmonauta

Piloci F-16, a prywatnie przyjaciele, Nikodem i Bogdan, konkurują o serce pięknej Marty oraz o to, który z nich poleci w Kosmos. Rywalizację wygrywa Niko, jednak z powodu niewyjaśnionej awarii powraca z misji dopiero po 30 latach. Pomimo upływu lat na Ziemi, wiek ocalałego kosmonauty zatrzymał się w dniu startu. Podczas gdy Niko myśli tylko o Marcie, świat pragnie poznać tajemnicę jego wiecznej młodości. W obsadzie tego serialu, który ma być futurystycznym romansem, zobaczymy takich aktorów jak: Vanessa Aleksander, Magdalena Boczarska, Magdalena Cielecka, Anna Cieślak, Andrzej Chyra, Grzegorz Damięcki, Jędrzej Hycnar, Zofia Jastrzębska, Artem Manuilov, Daria Polunina, Helena Rząsa, Kuba Sasak, Anton Solovey, Agnieszka Wagner, Andrew Zhuravsky. Za reżyserię odpowiada Bartek Prokopowicz, a autorką scenariusza jest Agata Malesińska. Serial ma liczyć 6 odcinków, a jego premiera jest planowana na 2023 rok.

foto. Netflix

Gang Zielonej Rękawiczki

Po nieudanym napadzie nieuchwytny gang trzech szlachetnych złodziejek - Zuzy, Kingi i Alicji - ukrywa się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, gang kontynuuje swoje działania w ośrodku, dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom. W obsadzie tej komedii kryminalnej zobaczymy takich aktorów jak: Beata Bandurska, Karolina Rzepa, Mirosław Zbrojewicz, Andrzej Grabowski, Joachim Lamża, Olgierd Łukaszewicz. Reżyserem produkcji jest Tadeusz Śliwa, a za scenariusz odpowiadają Joanna Hartwig-Skalska, Anna Novak-Zemplinska. Serial będzie liczył 8 odcinków, a jego premierę przewidziano na jesień 2022.

foto. Netflix

Gry rodzinne

W dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne, co ich łączy, to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości. W obsadzie tego dramatu komediowego zobaczymy takich aktorów jak: Paweł Deląg, Bartosz Gelner, Marek Kalita, Izabela Kuna, Małgorzata Mikołajczak, Edyta Olszówka, Piotr Pacek, Eliza Rycembel. Za reżyserię odpowiada Łukasz Ostalski, autorem scenariusza jest Agnieszka Pilaszewska. Serial będzie liczył 8 odcinków, a jego premierę przewidziano na lato 2022.

foto. Netflix

Infamia (roboczy tytuł)

Po latach życia w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka i jej rodzina przeprowadzają się do rodzimej Polski. Po powrocie dziewczyna próbuje odnaleźć siebie, balansując między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi romskimi zasadami. Ten serial dramatyczny powstał na podstawie pomysłu Anny Maliszewskiej, która razem z Kubą Czekajem stanie za kamerą. Nie wiadomo jeszcze, kto znajdzie się w obsadzie. Obecnie trwają prace nad scenariuszem. Premiera przewidziana jest dopiero w trzecim kwartale 2023 roku.

Informacja zwrotna

Uzależniony od alkoholu były muzyk rockowy wyrusza w szaloną podróż w najciemniejsze zakamarki Warszawy i ludzkiej psychiki, aby odnaleźć swojego zaginionego syna. W roli Marcina Kani zobaczymy Arkadiusza Jakubika. Serial jest ekranizacją książki Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem. Za reżyserię odpowiada Leszek Dawid, a scenariusz przygotuje Kacper Wysocki. Nie wiadomo jeszcze, ile serial będzie miał odcinków, a premierę zaplanowano dopiero na drugi kwartał 2023 roku.

Lovzone

Nastolatka w spektrum autyzmu, która patrzy na świat przez obiektyw kamery, jedzie nad polskie morze ze swoim najlepszym przyjacielem, aby nakręcić film o miłości. Ma on zapewnić im miejsce w wymarzonej szkole filmowej. Na horyzoncie pojawia się chłopak z obozu sportowego, którego obecność wystawia przyjaźń dwójki nastolatków na próbę. Za reżyserię tego serialu będą odpowiedzialne: Kamila Tarabura i Katarzyna Warzecha. Nie wiadomo jeszcze, kto wystąpi w tej produkcji. Premiera jest przewidziana w 2023 roku.

Pewnego razu na krajowej jedynce

Grupa skonfliktowanych nieznajomych przypadkowo rusza w trasę samochodem wykorzystanym do ucieczki po napadzie na bank, w którym znajdują dwa miliony złotych. Nieoczekiwani znalazcy postanawiają zatrzymać pieniądze, pomimo że grasujący na wolności przestępca zrobi wszystko, żeby je odzyskać. W obsadzie tego serialu dramtyczno-komediowego zobaczymy takich aktorów jak: Juliusz Chrząstowski, Łukasz Garlicki, Anna Ilczuk, Mateusz Król, Jaśmina Polak, Michał Sikorski, Maja Wolska. Za reżyserię odpowiadają Grzegorz Jaroszuk i Jakub Piątek, a autorem scenariusza jest Dorota Trzaska. Nie wiadomo jeszcze, ile odcinków będzie liczył serial, ale jego premiera zaplanowana jest na jesień 2022.

foto. Netflix

Lista zapowiedzianych filmów:

Broad Peak

W 1988 roku, po miesiącach przygotowań oraz tysiącach wydanych dolarów, międzynarodowa zimowa wyprawa mająca na celu zdobycie najtrudniejszej góry świata, K2, kończy się niepowodzeniem. Pomimo poczucia klęski szerzącego się wśród himalaistów dwóch Polaków, Maciej Berbeka i Alek Lwow, postanawia zdobyć sąsiadujący szczyt - Broad Peak. Wbrew powszechnej opinii doświadczonych wspinaczy, mężczyznom udaje się przekonać kierownika wyprawy, Andrzeja Zawadę, do ryzykownej zmiany planów. Nowy kierunek ekspedycji zmieni i naznaczy życie Maćka w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał.

W obsadzie tego długo wyczekiwanego dramatu opartego na prawdziwych wydarzeniach zobaczymy takich aktorów jak: Ireneusz Czop, Piotr Głowacki, Maciej Kulig, Dawid Ogrodnik, Maja Ostaszewska, Maciej Raniszewski, Łukasz Simlat, Tomasz Sapryk. Za reżyserię odpowiada Leszek Dawid, a autorem scenariusza jest Łukasz Ludkowski. Premierę przewidziano na jesień 2022. Pierwotnie film miał trafić do kin.

Broad Peak

Dzień Matki

Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić. Dzień Matki to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.

W obsadzie tego kina akcji zobaczymy takich aktorów jak: Agnieszka Grochowska (w roli Niny), Dariusz Chojnacki, Adrian Delikta, Jowita Budnik. Za kamerą stanie Mateusz Rakowicz, który wraz z Łukaszem M. Maciejewskim jest także autorem scenariusza. Premierę filmu przewidziano na jesień 2022 roku.

Dzisiaj śpisz ze mną

Zmęczona świetną pracą i odgrywaniem roli idealnej pani domu kobieta rzuca się w wir namiętnego romansu ze swoją wielką miłością sprzed lat.

Scenariusz autorstwa Anny Janyskiej powstał na podstawie powieści Anny Szczypczyńskiej pod tytułem Dzisiaj śpisz ze mną. Za reżyserię tego filmu romantycznego odpowiada Robert Wichrowski. Obsada nie jest jeszcze znana. Premierę zaplanowano na wiosnę 2023 roku.



Freestyle

Próbując zarobić na nagranie debiutanckiej płyty, obiecujący uliczny raper i jego przyjaciel wpadają w tarapaty, kiedy duża transakcja sprzedaży narkotyków kończy się totalną katastrofą.

Reżyserem i autorem scenariusza tego filmu sensacyjnego jest Maciej Bochniak. W roli głównej zobaczymy Macieja Musiałowskiego. Premiera filmu jest planowana na szeroko pojęty 2023 rok.

HELLHOLE

Rok 1987. W odciętym od świata klasztorze zakonnicy prowadzą klinikę dla opętanych. Pewnego dnia przybywa do nich młody milicjant Marek. Udając duchownego, przenika w ich struktury i próbuje wyjaśnić niedawne zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy. Okazuje się jednak, że z klasztoru nie ma jak się wydostać. Duchowni rozpracowują bohatera. Młody milicjant staje się częścią ogromnej, knutej od lat intrygi. Intrygi mającej na celu ożywienie prastarej legendy, która może zmienić katolicki porządek świata... Intrygi, w której Marek z racji swojej mrocznej przeszłości odgrywa kluczową rolę.

W obsadzie tego horroru zobaczymy takich aktorów jak: Piotr Żurawski, Olaf Lubaszenko, Sebastian Stankiewicz. Za kamerą stanie Bartosz M. Kowalski, który wraz z Mirellą Zaradkiewicz jest autorem scenariusza. Premierę przewidziano na jesień 2022.

Jeszcze przed Świętami

Kiedy w Wigilię ktoś złośliwie zamienił paczki z prezentami, trzydziestoletnia kurierka samotnie wychowująca syna musi uratować święta mieszkańcom miasta. Na swojej trasie spotyka wyjątkowo namolnego klienta, któremu zależy na jak najszybszym odzyskaniu swojej przesyłki.

W obsadzie tej komedii romantycznej zobaczymy takich aktorów jak: Monika Frajczyk, Piotr Pacek, Franek Krupowicz, Mirosław Baka, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Barbara Jonak, Maria Maj, Dorota Kolak, Łukasz Simlat, Zdzisław Wardejn. Za reżyserię odpowiadać będzie duet Aleksandra Kułakowska i Maciej Prykowski, którzy wraz z Marią Pułaską-Białkowską są także autorami scenariusza. Premierę przewidziano na jesień 2022.

foto. Netflix

Noc w przedszkolu

Przedszkolna próba generalna jasełek zmienia się w sąd nad niegrzecznym 5-atkiem, w którego obronie staje partner mamy chłopca. Początkowo wiedziony egoistycznymi pobudkami mężczyzna w trakcie procesu zaczyna dojrzewać do roli ojca.

W obsadzie tej czarnej komedii zobaczymy takich aktorów jak: Piotr Witkowski, Lena Góra, Zbigniew Zamachowski, Sylwia Boroń, Piotr Borowski, Matylda Damięcka, Aleksandra Domańska, Dobromir Dymecki, Maciej Nawrocki, Masza Wągrocka, Julia Wyszyńska. Za reżyserię odpowiada Rafał Skalski, a autorem scenariusza jest Marek Baranowski. Premierę przewidziano na grudzień 2022 roku.

foto. Netfix

Pan Samochodzik i Templariusze

Znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego samochodu wpada na trop skarbu templariuszy, który jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów.

Reżyserem ekranizacji książki Zbigniewa Nienackiego będzie Antoni Nykowski. Za scenariusz odpowiada Bartosz Sztybor. Nie jest jeszcze znana obsada filmu. Premiera została zaplanowana na 2023 rok.



The Hive

Warszawa, niedaleka przyszłość. W wielkich molochach zgłoszonych do rozbiórki wciąż żyją ludzie, których nie stać na wyprowadzkę i o których system zapomniał. Tasza to aktywistka, która walczy o ich przetrwanie i ocalenie budynków. O ocalenie przestała już natomiast walczyć Elena, zatopiona w poczuciu winy po stracie dziecka. Nagły rozpad gigantycznego blokowiska sprawi, że dwie kobiety będą musiały inaczej spojrzeć na swoje życie. I poradzić sobie w nowej sytuacji, w której nieliczna grupa ocalałych będzie chciała przeżyć za wszelką cenę. Dzielące wszystkich różnice i narastające konflikty nie ułatwią współpracy. A rozpadający się budynek okaże się niekiedy mniejszym zagrożeniem niż drugi człowiek…

Reżyserem tego filmu katastroficznego jest Mateusz Rakowicz, a autorem scenariusza Bartosz Sztybor. Na pomysł ten wpadli: Bartosz M. Kowalski i Mirella Zaradkiewicz. Ma to być pierwszy w Polsce film katastroficzny. Na razie trwają prace nad scenariuszem. Film nie ma jeszcze zaplanowanej premiery.