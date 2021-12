Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na grudzień 2021 r.

Źródło: Fabryka Słów

Grudzień to wydawnicze ostatki. Ukazuje się stosunkowo niewiele premier, bo w zasadzie wszystko, co ma szansę być hitem świątecznym, musi do sprzedaży trafić jeszcze w listopadzie.

Niemniej i w tym spokojniejszym wydawniczo okresie ukazało się kilka tytułów, na które warto zwrócić uwagę. Oto subiektywny przegląd premier książkowych z grudnia 2021 r.:

Sean Cummings - Cowboy Bebop. Requiem dla Czerwonej Planety

sci-fi / prequel / serial

Kosmos w odległej przyszłości to niebezpieczne miejsce. Wszechświatem rządzi gang Czerwonego Smoka. Życie ponad prawem dla jego członków jest całkiem przyjemne. Pieniądze, kobiety, hazard – wszystko pod ręką! No, może nie dla każdego… Dla dwójki nowicjuszy z Tharsis City mafijny żywot jest daleki od splendoru. Spike Spiegel i Vicious, bo właśnie o nich mowa, na długo zanim stali się śmiertelnymi wrogami, byli dwójką przyjaciół mozolnie pnących się po szczeblach kryminalnej kariery. Gdy wreszcie pojawia się szansa wykonania roboty dla szefa, wiedzą, że to ich być albo nie być w przestępczej organizacji. I to dosłownie. Muszą tylko dostarczyć komuś walizkę. Niby banalnie prosta robota, więc co może pójść nie tak?

Netflix przyjął pod swoje skrzydła adaptację aktorską kultowego dzieła anime „Cowboy Bebop” japońskiego studia Sunrise! Książka stanowiąca prequel serialu znakomicie mierzy się z legendą, co razem daje piorunującą dawkę adrenaliny!

Źródło: Nowa Baśń

antologia - Niezwyciężone

wersja cyfrowa / opowiadania / science fiction

Antologia „Niezwyciężone” to dziewięć opowiadań science fiction zainspirowanych twórczością Stanisława Lema. Tytuł zbioru nawiązuje do „Niezwyciężonego”, jednej z najsłynniejszych powieści pisarza, której tematami przewodnimi są: spotkanie z Innymi, przezwyciężanie własnych słabości i przekraczanie granic. Autorzy i autorki zaproszeni do projektu interpretują lemowskie światy i ukazują je z perspektywy postaci kobiecych. Doświadczymy obyczajowych wizji życia po zmianach klimatycznych i apokalipsie, cyberpunkowych obrazów triumfu megakorporacji, socjologicznych fantazji o osiągnięciu przez człowieka długowieczności, wyzwań macierzyństwa przyszłości.

Źródło: Empik Go

Park Minjoon - Grając w kalmara. Nieoficjalny przewodnik

Squid Game / przewodnik / serial

To nie tylko najczęściej oglądany serial Netflixa, ale również jeden z najważniejszych fenomenów społecznych ostatnich lat. 456 tonących w długach osób bierze udział w serii dziecięcych zabaw, z których nie wolno im odpaść. Oznacza to bowiem śmierć. Ta niepokojąca mieszanka popularnych w dzieciństwie gier, krwi, walki o życie oraz krytyki systemu czerpie inspirację z Battle Royale i świata mangi. W bardzo krótkim czasie oddziaływanie serialu staje się zjawiskiem dotąd niespotykanym i zatacza coraz szersze kręgi.

Grając w kalmara to nieoficjalny przewodnik, który pozwoli ci poznać wszystkie tajemnice serialu, przybliży świat koreańskiej popkultury, a także dostarczy niezbędnej wiedzy, byś mógł zabierać głoś w dyskusji na temat kontrowersyjnego serialu.

Źródło: Jaguar

Harlan Coben - Zostań przy mnie

ekranizacja / thriller / reedycja

Troje ludzi połączonych tajemnicą skrywaną za fasadą codzienności.

Życie Megan Pierce to ucieleśnienie Amerykańskiego Snu – mąż prawnik, piękny dom, dwójka dzieci. W jej przypadku stabilizacja nie jest jednak równoznaczna ze szczęściem. Megan tęskni za swoją bujną przeszłością striptizerki z Vegas i Atlantic City.

Ray Levine może służyć za przykład zmienności koła fortuny. Kiedyś gwiazda fotoreportażu; teraz topiący rozgoryczenie w alkoholu paparazzi, świadczący usługi niedoszłym celebrytom.

Detektyw Broome, choć jest tuż przed emeryturą, wciąż prowadzi śledztwo w sprawie sprzed siedemnastu lat. Regularnie odwiedza rodzinę Stewarta Greena, zaginionego mężczyzny.

Megan, Ray i Broome. Wiele lat temu w życiu tych ludzi wydarzyło się coś, co mogłoby ich zrujnować.

Tajemnicze zniknięcie kolejnego mężczyzny może ujawnić łańcuch zbrodni, których nikt dotąd nie powiązał.

Najbardziej szokujący thriller Harlana Cobena, który pokazuje, jak sprawnie skonstruowane kłamstwo może zapewnić wspaniałe życie…

Źródło: Albatros

Gwiazdka z duchami. Antologia opowiadań grozy

klasyka / opowiadania / groza

Fascynujący zbiór klasycznych opowieści o duchach, nadprzyrodzonych zjawiskach i nawiedzonych domostwach

Autorki prezentowanych w tomie opowiadań, Ellen Wood, Margaret Oliphant i J.H. Riddell, należały do grona najpopularniejszych przedstawicielek nurtu niesamowitości w literaturze angielskiej drugiej połowy XIX wieku, ale ponadczasowość poruszanych tematów sprawia, że także i dziś czytelnik znajdzie prawdziwą przyjemność w lekturze ich utworów. Barwny język, którym opisują osobliwości czasów wiktoriańskich, zmysł obserwacji do niekiedy dziś szokujących norm społecznych, ale przede wszystkim typowa dla literatury gotyckiej w tej epoce umiejętność podsycania naszych lęków sprawiają, że te opowieści o duchach, rodowych klątwach i tajemniczych zniknięciach czyta się dziś z zapartym tchem.

Z kolei nawiązujące do ludowych podań utwory nieco zapomnianego dziś Romana Zmorskiego, poety, tłumacza i folklorysty, oraz młodzieńczy utwór Zygmunta Krasińskiego Mściwy karzeł reprezentują tzw. nurt czarnego romantyzmu, w którym świat ludzi ściśle spojony jest z mrocznym światem duchów. Karty tych opowieści zaludniają upiorni mściciele, powstałe z grobu monstra, demony z zaświatów i przeklęte siedliska, słowem motywy do dziś popularne w literaturze i filmie grozy.

Źródło: Zysk i S-ka