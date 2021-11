Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na październik 2021 r.

Rebis

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z października 2021 roku. Jak zwykle wybraliśmy garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction.

W październiku odbyło się kilka książkowych imprez i targów - z tej okazji wydawcy przygotowali wiele interesujących premier. Wybraliśmy z nich ponad dwadzieścia książek, które mogą Was zainteresować.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z października 2021 r.:

S. A. Chakraborty - Królestwo miedzi

część serii / fantasy / bliskowschodnie klimaty

Czas na powrót do magicznego miasta!

Nadeszły nowe czasy. Życie Nahri zmieniło się na zawsze, gdy przypadkowo wezwała Darę - budzącego grozę, tajemniczego dżinna. Zmuszona do opuszczenia Kairu została zaproszona na olśniewający, królewski dwór w Dewabadzie i szybko odkryła, że będzie potrzebowała wszystkich swoich umiejętności, by przetrwać.

Dewabad wciąż żyje w cieniu bitwy, w której Dara zginął z ręki księcia Alego. Nahri przyjmuje swoje dziedzictwo i moc, ale doskonale wie, że została uwięziona w niewidzialnej klatce. Jeden błąd może skazać jej pobratymców na zagładę. Ali natomiast został wygnany za to, że odważył się przeciwstawić swojemu ojcu. Ścigany przez zabójców, błądzący po bezlitosnych miedzianych piaskach ziemi jego przodków, zmuszony jest polegać na przerażających zdolnościach, którymi obdarzył go marid, duch wody. Książę poznaje też straszliwy sekret, który od wieków skrywała jego rodzina.

Tymczasem na północy kraju rośnie nowe zagrożenie: siła, która sprowadzi burzę ognia prosto pod bramy miasta…

Źródło: We Need YA

Ransom Riggs - Plagi na Diabelskim Poletku

Pani Peregrine / fantastyka / młodzieżowa

Po dramatycznej ucieczce przed żądnym krwi głucholcem Jacob Portman i Noor dołączają do pani Peregrine i osobliwych dzieci. Ich obecny dom, Diabelskie Poletko, nawiedzają plagi w postaci spadających z nieba kości, popiołu i krwi. Te złowrogie znaki to zapowiedź nadejścia armii potworów Caula. Powstały z martwych w bibliotece dusz, potężniejszy niż kiedykolwiek Caul i jego niosący śmierć słudzy wydają się niepokonani. Los całego świata osobliwców jest w rękach Jacoba i jego przyjaciół, którzy stawiają czoło śmiertelnie groźnym wrogom i przemierzają najbardziej niebezpieczne pętle w historii.

Ten tom, jak zwykle z wieloma niecodziennymi zdjęciami wewnątrz, skrywa wiele odpowiedzi na pytania postawione w poprzednich tomach. „Plagi na Diabelskim Poletku” to epickie zwieńczenie serii bestsellerowych powieści o osobliwych dzieciach pani Peregrine.

Źródło: Media Rodzina

C Pam Zhang - Ile z gór tych złota

debiut / imigranci / gorączka złota

Elektryzujący debiut osadzony w czasach amerykańskiej gorączki złota.

Ba umiera w nocy. Osierocone dzieci imigrantów, Lucy i Sam, nagle zostają same w kraju, który nie uznaje ich istnienia. Zmuszone do ucieczki z górniczego miasta, wyruszają, by ostatni raz pożegnać z ojcem i uwolnić się od przeszłości. Podróż wiedzie je przez opustoszały widmowy krajobraz pełen kości gigantycznych bawołów i odcisków tygrysich łap. Rodzinne sekrety wychodzą na jaw, a relacja między rodzeństwem zostaje wystawiona na próbę.

Ile z gór tych złota to przejmująca powieść przygodowa i zapowiedź oszałamiającego nowego głosu w literaturze. Epicka i intymna, łączy chińską symbolikę z niesamowicie oryginalnym językiem i wyjątkowym sposobem opowiadania historii, z którego na każdej stronie przebija tęsknota za domem. Zhang przygląda się również kwestii rasowej, pytając o to, gdzie tak naprawdę jest miejsce dla imigrantów.

Źródło: Echa

Cameron Bloom, Bradley Trevor Greive - Penguin Bloom. Ptak, który ocalił rodzinę

obyczajowa / na faktach / ekranizacja

Po niemal śmiertelnym upadku z wysokości Sam Bloom została sparaliżowana i nikt – ani jej mąż Cameron, ani trzej synowie – nie był w stanie nawiązać z nią emocjonalnego kontaktu w najmroczniejszych chwilach walki o przeżycie. Wszystko się zmieniło, kiedy w życiu rodziny niespodziewanie pojawił się nowy członek, który dosłownie spadł z nieba. Było nim porzucone ciężko ranne pisklę sroki, które wypadło z gniazda. Nazwali je Penguin Bloom.

Penguin Bloom jest piękną, wzruszającą, pełną ciepła opowieścią o tym, że współczucie i przyjaźń czasami nadchodzą z najbardziej nieoczekiwanej strony.

„Prawdziwa historia rodziny dotkniętej tragedią oraz miłości, odwagi i nadziei potrzebnych, by przez nią przejść” – Naomi Watts, odtwórczyni głównej roli w filmie „Penguin Bloom” na motywach powieści.

Źródło: Media Rodzina

Wojciech Chmielarz - Dług honorowy

Bezimienny / sensacja / polski autor

Powieść sensacyjna mistrza kryminału. O czającym się w ludziach złu i o długach, które zawsze trzeba spłacać.

Wilki to niewielka wieś zagubiona gdzieś nad jeziorem w województwie lubuskim. Miejscową społecznością wstrząsnęła tragedia, kiedy zamordowano tam młodą dziewczynę, której zmasakrowane, na wpół zwęglone ciało odnaleziono na dryfującej po jeziorze łodzi. Policja szybko typuje podejrzanego – mieszkającego niedaleko miejsca zbrodni właściciela łajby, Traszkę, znanego ze skłonności do agresji odludka. Są jednak osoby, które nie wierzą w jego winę.

Bezimienny bohater, znany z Prostej sprawy, pojawia się w Wilkach, nadszedł bowiem czas, by spłacił u Czarnego zaciągnięty dług: ma pomóc w wytropieniu prawdziwego mordercy. Czarny jest przekonany o niewinności Traszki.

Szybko wychodzi też na jaw, że zabójstwo Oli to tylko jedna z wielu tajemnic, od lat toczących niepozorną wieś jak choroba, i dalsze grzebanie w przeszłości może być śmiertelne niebezpieczne.

Dotarcie do prawdy będzie wymagało zmierzenia się z wciąż wiszącym nad okolicą widmem dawnych zbrodni, które miały nigdy nie wyjść na jaw, głęboko zakorzenionymi uprzedzeniami, grupą holenderskich dilerów i wyjątkowo przedsiębiorczą sołtyską, bez której zgody w Wilkach nie dzieje się nic.

Pełna akcji kontynuacja losów bohaterów znanych z Prostej sprawy.

Źródło: Marginesy