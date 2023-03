Odwiedziliśmy Avengers Campus w Disneylandzie w Paryżu. Widzieliśmy Iron Mana w akcji!

foto. materiały prasowe

Naszą relację musimy zacząć od pewnego wyjaśnienia, które może okazać się pomocne dla wszystkich chcących wybrać się do Paryża, by pobawić się w Disneylandzie. Otóż ten ogromny park składa się z dwóch mniejszych, do których obowiązuje oddzielny bilet wstępu. By w pełni skorzystać z tego miejsca, należy więc zaopatrzyć się w dwa bilety. Avangers Campus, o który będę tu pisać, nie jest częścią, nazwijmy to umownie, głównego Disneylandu z charakterystycznym zamkiem, Myszką Mickey i cogodzinnymi paradami postaci z bajek.

Nie powiem Wam, jak wygląda dojazd do parku, gdyż miałem to szczęście, że mieszkałem na jego terenie – we wspaniałym czterogwiazdkowym Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Obiekt otworzono raptem dwa lata temu. Już sama recepcja spowoduje, że każdemu fanowi MCU opadnie szczęka. W głównym holu za szkłem stoją bowiem trzy pełnowymiarowe zbroje Iron Mana. Na ścianach wiszą grafiki komiksowe, a z głośników rozbrzmiewa co jakiś czas znany motyw muzyczny skomponowany przez Alana Silvestriego. Już w samych hotelu można spędzić kilka ładnych godzin na oglądaniu obrazów! Do tego dochodzą liczne wystawy – poświęcone na przykład twórczości Jacka Kirby’ego. Na jednej ze ścian zostały zawieszone wybrane okładki stworzone przez tego wspaniałego artystę. Przy windach umieszczono ogromną i kojarzoną chyba przez wszystkich grafikę autorstwa Alexa Rossa. Tak naprawdę w każdym zakamarku tego hotelu można znaleźć ciekawe rzeczy. Nie będę ściemniał, wysiadałem na losowo wybranych piętrach, by podziwiać obrazy – na każdym poziomie były inne. Mało tego! Każdy pokój ozdabiały inne grafiki. W moim był obraz Spider-Mana i Ant-Mana z Wasp.

Fajną sprawą jest również to, że w hotelu o wyznaczonych godzinach odbywają się warsztaty z rysunku dla dzieci i dorosłych. Chętni mogą dowiedzieć się, jak ładnie narysować swoich ulubionych bohaterów. Zajęcia są bezpłatne dla osób, które wykupiły nocleg. W budynku znajduje się także basen i całodobowa siłownia.

Z okna mojego pokoju widziałem duże, sztuczne jezioro. Na jego brzegu postawiono trzy ogromne pomniki: Iron Mana, Czarnej Pantery i Kapitan Marvel. Czemu akurat tej trójki? Nikt tego nie wie. Avangers Campus jest oddalony od hotelu jakieś 10 minut piechotą. Można tam dojechać bezpłatnym autobusem.

Avengers Campus – Disneyland Paris

Sam Avangers Campus jest duży, ale można go zwiedzić w jeden dzień. Już przy wejściu przywitał mnie Spider-Man znajdujący się na dachu budynku. Pozdrawiał wszystkich gości. Nieopodal stali także Iron Man i Czarna Pantera. Radość dzieciaków, które mogły zobaczyć na żywo swoich bohaterów, pomachać do nich i wejść z nimi w jakąś krótką interakcję, była bezcenna. Zabawę zacząłem od odwiedzenia Stark Factory, gdzie inżynierowie podążają drogą wytyczoną przez wizjonera Howarda Starka i starają się opracować technologię przyszłości. Jednym z młodzieńców, który ma to uczynić, jest młodziutki Peter Parker. Wymyślił on spidersboty, które potrafią się same replikować. Niestety, coś poszło nie tak i maszyny zwariowały. Do akcji wkracza więc Spider-Man, a my musimy mu pomóc! Co robimy? Siedzimy w specjalnych wagonikach z okularami 3D na nosie i niszczymy namnażające się pajączki. Jest to świetna rozrywka – każdy uczestnik znajdujący się w czteroosobowym wagoniku zbiera punkty. Później można sprawdzić, kto był najlepszy w likwidowaniu przeciwników. Przyznam się bez bicia, że byłem drugi.

Główną i najbardziej obleganą atrakcją jest rollercoaster Avengers Assemble Flight Force. Całość przypomina specjalną misję, w której Tony Stark z pomocą Carol Danvers musi powstrzymać atak na Ziemię. Obserwujemy walkę tego oryginalnego duetu, siedząc w wagonikach, które mkną tunelami z ogromną prędkością. Świetne przeżycie! Zwłaszcza że kolejka bardzo często obkręca się i przez chwilę jedziemy do góry nogami. Przyznam się, że poszedłem na nią aż dwa razy. Podobno można trafić na różne scenariusze misji. Niestety, ja trafiłem dwa razy na ten sam, ale zabawa i tak była przednia.

Na terenie parku znajduje się też restauracja Pym Kitchen, w której hot dogi, precle czy burgery zostały powiększone do gigantycznych rozmiarów dzięki technologii Hanka Pyma.

Byłem tam przez 2 dni – tyle wystarczy, by zwiedzić oba parki i przejechać się najważniejszymi atrakcjami. Wydaje mi się, że zarówno mali, jak i duzi fani Marvela będą bardziej niż zadowoleni z takiej wycieczki. Człowiek miejscami naprawdę zapomina, że na jego drodze stają przebrani pracownicy, i daje się oszukać wyobraźni. Ulegamy entuzjazmowi i bawimy się z herosami, których znamy i kochamy. Jest to bardzo fajne uczucie. I nie ma znaczenia, czy ma się 8, czy 38 lat. Reakcja jest podobna.

Avengers Campus – Disneyland Paris

Macie szansę wygrać wyjazd do Disneylandu wraz z Avangers Campus i nie wydać na to ani złotówki! Gotówkę zachowajcie na zakupy w sklepikach z pamiątkami, których jest mnóstwo. Otóż Coca-Cola wraz z The Walt Disney Company ruszyły w styczniu z kampanią The Multiverse Awaits - Coca-Cola and Marvel. Obie marki współpracują ze sobą już ponad 60 lat, a obecna kampania jest jednak największą jaką do tej pory wspólnie przygotowały. The Multiverse Awaits - Coca-Cola and Marvel wprost ucieleśnia filozofię marki Coca-Cola zwaną Real Magic. Świat usłyszał o niej w 2021 roku, a z jej przekazu wynika, że Prawdziwa Magia pojawia się w niespodziewanych i nieoczekiwanych momentach, podnosząc codzienność do rangi niezwykłości.

Na sklepowych półkach zobaczycie limitowaną edycję napojów. Dostępne są butelki Coca-Cola Original Taste i Zero Cukru z dwoma nowymi, ekskluzywnymi wzorami Marvela. Do tego pojawiły się też puszki w sześciu odsłonach – trzech dla Coca-Cola Zero Cukru i trzech dla Coca-Cola Original Taste. Grafiki znajdujące się na limitowanej edycja puszek i butelek Coca-Cola i Sprite przedstawiają ikony superbohaterów: Kapitana Amerykę, Lokiego, She-Hulk, Iron Mana, Czarną Panterę i Czarną Wdowę.

A to nie wszystko. Przygotowano również loterię, w której użytkownicy aplikacji CokeApp – po zeskanowanie kodu QR umieszczonego na wybranych produktach Coca-Cola, Fanta oraz Sprite – mogą skorzystać z wielu atrakcji. Macie szansę zdobyć wiele ekskluzywnych nagród, które uatrakcyjnią wieczory filmowe spędzane w domu z bliskimi. Do wygrania są m.in. sprzęt high-tech w postaci telewizora lub tableta, maszynka do popcornu oraz gadżety inspirowane bohaterami Marvela. Nagrodą główną jest jedyna w swoim rodzaju, trzydniowa wycieczka do Disneyland Paris oraz nowo otwartego Marvel Avengers Campus. Jest o co walczyć! Sprawdziłem to osobiście. Loteria potrwa do 11 kwietnia 2023 roku. Udział w niej mogą wziąć jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.