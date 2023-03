Disney zwalnia cały dział odpowiedzialny za metaverse

fot. pixabay.com

Disney właśnie zwolnił cały zespół zajmujący się metaverse w ramach planów cięcia kosztów, w wyniku których 7000 (!) osób straci pracę w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. To kolejny cios dla koncepcji metaverse, którą wiele firm technologicznych obecnie ignoruje, błyskawicznie alokując zasoby na wdrażanie generatywnej Sztucznej Inteligencji.

Według Wall Street Journal, powołującego się na osoby zaznajomione z sytuacją, szerszy plan restrukturyzacji i cięcia kosztów Disneya obejmował rozwiązanie jednostki zajmującej się opowiadaniem historii i doświadczeniami konsumenckimi nowej generacji, która skupiała się na ambicjach firmy związanych z metaverse.

Mike White, były szef działu produktów konsumenckich Disneya, kierował tym działem, z którego zwolniono wszystkich 50 członków. White pozostał w firmie na nieznanym stanowisku.

WSJ podaje, że poprzedni szef Disneya, Bob Chapek, zatrudnił White’a w lutym 2022 roku w celu stworzenia „zupełnie nowego paradygmatu dla tego, jak widzowie doświadczają i angażują się w nasze historie.”

Chapek jest, a może był, wielkim wyznawcą potencjału metaverse, opisując go jako „następną wielką granicę opowiadania historii.” Zainwestował również w startup Metaverse o nazwie Genies, który sprzedaje narzędzia pozwalające użytkownikom tworzyć awatary do wykorzystania w wirtualnych światach.

Jak miało to miejsce w przypadku wielu firm, plany Disneya dotyczące metaverse nie były precyzyjnie zdefiniowane. Wcześniej sugerował, że technologia ta może mieć zastosowanie w ligach fantasy, atrakcjach parków tematycznych i innych doświadczeniach konsumenckich. Firma wyprodukowała również treści związane z rzeczywistością rozszerzoną, w tym Remembering, ośmiominutowy film krótkometrażowy AR z udziałem Brie Larson.

Ten ruch to kolejna zła wiadomość dla metaverse i firm oraz osób, które zainwestowały w obietnicę, jaką niosła ta technologia. Reality Labs, dział Meta odpowiedzialny za metaverse, od 2021 roku stracił ponad 24 miliardy dolarów. CEO Mark Zuckerberg z pewnością nie mówi obecnie zbyt wiele o tej technologii, a w zeszłym miesiącu ogłosił plany firmy dotyczące wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji, najwyraźniej przedkładając ten obszar nad projekt metaverse.

To nie pierwsza zła wiadomość dla Marka Zuckerberga - ostatnio dwóch demokratycznych senatorów napisało list do szefa Mety, prosząc go o wstrzymanie planu obniżenia limitu wieku w Horizon World do 13 lat, ponieważ firma w przeszłości nie potrafiła należycie chronić danych dzieci i nastolatków.