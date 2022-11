Ojciec chrzestny - najbardziej wyraziste postacie z filmu. Zwycięzca może być tylko jeden

fot. materiały prasowe

Ojciec chrzestny to filmowa ikona, która nie zestarzała się na przestrzeni lat. To wzór historii gangsterskiej, który stał się odnośnikiem dla innych produkcji z tego gatunku. To zdobywca trzech Oscarów z 1973 roku, w tym dla najlepszego filmu. To wreszcie ponadczasowa opowieść o tym, że tak naprawdę nie można uciec od swego przeznaczenia, mimo że cały czas staramy się od niego uciekać. W związku z premierą książki Zostaw broń, weź cannoli autorstwa Marka Seala, która opowiada o kulisach powstawania produkcji, postanowiliśmy przygotować dla Was zestawienie TOP 10 najbardziej wyrazistych postaci z filmu Francisa Forda Coppoli. Ranking znajdziecie w poniższej galerii.

Dla przypomnienia, w gwiazdorskiej obsadzie produkcji znaleźli się: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte i Diane Keaton.

Ojciec chrzestny - najbardziej wyraziste postacie z filmu