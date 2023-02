Pokusa. Relacja z premiery filmu [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

W warszawskim kinie Multikino Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera nowego filmu w reżyserii Marii Sadowskiej pod tytułem Pokusa na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Edyty Folwarskiej. Na czerwonym, a tak naprawdę fioletowym dywanie pojawiła się cała obsada aktorska i twórcy. W tym grająca główną rolę i zarazem debiutująca na dużym ekranie Helena Englert (nas wywiad z aktorką możecie przeczytać tutaj) oraz partnerujący jej Piotr Stramowski i Andrea Preti. My także pojawiliśmy się na premierze z naszą kamerą by porozmawiać z twórcami jak wyglądała praca nad tym thrillerem erotycznym.

Zapraszamy was do obejrzenia naszej relacji z premiery filmu Pokusa:

Pokusa – zdjęcia z premiery Pokusa - o czym jest film?

Atrakcyjna i ambitna Inez od zawsze marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej dziewczyny. Jej szef Filip jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki.

Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Chyba, że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal jakiego nikt się nie spodziewa.

Pokusa – obsada

W filmie Pokusa występują m.in.: Helena Englert, Piotr Stramowski, Andrea Preti, Piotr Głowacki, Joanna Liszowska, Klaudia El Dursi i Marek Włodarczyk.