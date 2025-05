Maj w Polsacie pełen hitów. Od widowisk science fiction, przez bajki dla dzieci, po hity pełne akcji

fot. Sony Pictures Releasing

Reklama

Polsat ma do zaoferowania swoim widzom wiele jakościowych produkcji w maju 2025 roku. W telewizji będzie można obejrzeć zarówno wielkie widowiska science fiction pokroju Elizjum, ale też produkcje dla dzieci (Jak wytresować smoka 3, Tajemnica zielonego królestwa) czy części ze znanych i uwielbianych serii filmów akcji, jak na przykład dwie części Bez litości z Denzelem Washingtonem czy Bad Boys for Life.

Sprawdźcie wszystkie ciekawe tytuły, które pojawią się w ramówce Polsatu w maju 2025 roku.

Elizjum - wysokobudżetowe widowisko science fiction

Emisja: 9 maja o 22:05.

Obsada: Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, Wagner Moura, William Fichtner.

Opis fabuły:

W roku 2159 istnieją dwie klasy ludzi: bardzo bogaci, żyjący na schludnej sztucznej stacji zwanej Elysium i reszta, egzystująca na przeludnionej, zrujnowanej Ziemi. Sekretarz Rhodes, nie cofnie się przed niczym by zachować luksusowy styl życia obywateli Elysium. Nie powstrzymuje to jednak mieszkańców Ziemi przed podejmowaniem prób przedostania się na stację. Kiedy pechowy Max zostaje przyparty do muru, zgadza się podjąć niebezpieczną misję, która może nie tylko ocalić jego życie, ale także wprowadzić równość w tym spolaryzowanym świecie.

Jak wytresować smoka 3 - zwieńczenie uwielbianej trylogii filmów dla dzieci

Emisja: 10 maja o 11:35.

Opis fabuły:

Fabuła filmu Jak wytresować smoka 3 skupia się się na społeczności ludzi i smoków, które żyją ze sobą w zgodzie, aż do momentu, gdy Szczerbatek trafia na ślad tajemniczego stwora. Rozpocznie to serię zdarzeń mogących doprowadzić do ponownej wojny, której chce zapobiec Czkawka.

Samarytanin - Sylvester Stallone w roli emerytowanego superbohatera

Emisja: 10 maja o 22:00.

Obsada: Sylvester Stallone, Javon "Wanna" Walton, Pilou Asbaek, Dascha Polanco, Sophia Tatum, Moises Arias, Martin Starr.

Opis fabuły:

Bohaterem filmu jest chłopak, który odkrywa, że pewien heros, który zniknął 20 lat wcześniej po tragicznym wydarzeniu, nadal żyje. Wobec tego postanawia go odnaleźć.

Tajemnica zielonego królestwa - animacja dla najmłodszych

Emisja: 11 maja o 12:05

Opis fabuły:

Tajemnica zielonego królestwa to animacja twórców m.in. Epoki lodowcowej i Rio. Profesor Bomba jest zwariowanym naukowcem, który wierzy, że istnieje inny świat

poza naszym. Za wszelką cenę pragnie odkryć mikroskopijną krainę pełną dziwnych stworzeń, zwany Zielonym Królestwem. Zupełnie przypadkiem jego kilkunastoletnia córka Mary Katherine podlega transformacji i przenosi się do niego.

American Pie: Zjazd absolwentów - kontynuacja kultowej serii komedii

Emisja: 11 maja o 22:35

Obsada: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas, Tara Reid, Mena Suvari, Jennifer Coolidge, Eddie Kaye Thomas, John Cho, Eugene Levy.

Opis fabuły:

Ulubieni bohaterowie kultowej serii „American Pie” spotykają się po latach podczas zjazdu absolwentów. Spotkanie uświadomi im, że choć przez ponad dekadę zmieniło się wiele, to jednak ani czas, ani też odległość nie są w stanie zmienić starych nawyków. Zjazd przerodzi się w odjechaną imprezę, na której nie zabraknie... szarlotki i, oczywiście, mamy Stiflera!

Trzynastu - film oparty na faktach

Emisja: 12 maja o 20:10

Obsada: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Tom Bateman, Paul Gleeson, Teeradon Supapunpinyo, Girati Sugiyama.

Opis fabuły:

Thirteen Lives opowiada prawdziwą historię akcji ratunkowej, jaka miała miejsce w Tajlandii w 2018 roku. Wówczas udało się uratować dwunastu chłopców i ich trenera piłki nożnej z zalanej jaskini. W czasie akcji życie stracił nurek Saman Gunan.

Bad Boys for Life - kolejna część znanej serii filmów akcji

Emisja: 13 maja o 20:15.

Obsada: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Joe Pantoliano.

Opis fabuły:

Marcus Burnett i Mike Lowery ponownie łączą siły, gdy albański najemnik obiecuje im zemstę za śmierć brata.

Przymierze - film wojenny z Jakiem Gyllenhaalem w roli głównej

Emisja: 19 maja o 20:15.

Obsada: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Antony Starr, Sean Sagar, Jason Wong, Rhys Yates, Emily Beecham.

Opis fabuły:

Film przedstawia historię sierżanta Johna, który podczas swojej ostatniej służby w Afganistanie łączy siły z lokalnym tłumaczem Ahmedem, który ryzykuje własnym życiem, by przewieźć rannego Johna przez niebezpieczny teren.

Bez litości - Denzel Washington po raz pierwszy w legendarnej roli

Emisja: 20 maja o 20:15.

Obsada: Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, David Harbour, Haley Bennett, Bill Pullman.

Opis fabuły:

W filmie Bez litości Denzel Washington gra McCalla, człowieka, który odciął się od tajemniczej przeszłości, by rozpocząć nowe, spokojne życie. Ale kiedy spotyka Teri (Chloë Grace Moretz), młodą dziewczynę, zmuszoną do współpracy przez niebezpiecznych rosyjskich gangsterów, nie może pozostać bezczynny – musi jej pomóc. Uzbrojony w pewne umiejętności, które pozwalają mu zemścić się na każdym, kto jest okrutny wobec bezbronnych ludzi, McCall rezygnuje z narzuconej sobie izolacji, by zaprowadzić sprawiedliwość. Jeśli masz problem, jeśli wszystko sprzysięga się przeciw tobie i nie masz drogi ucieczki, McCall pomoże. Bez litości wymierzy sprawiedliwość.

Dżentelmeni - brytyjska gangsterka wg Guya Ritchiego

Emisja: 26 maja o 20:15.

Obsada: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant, Jeremy Strong, Lyne Renée, Tom Wu, Samuel West, Eddie Marsan.

Opis fabuły:

Brytyjski baron narkotykowy próbuje sprzedać swoje bardzo dochodowe imperium dynastii miliarderów z Oklahomy.

Bez litości 2 - kontynuacja przygód emerytowanego tajnego agenta

Emisja: 27 maja o 20:15.

Obsada: Denzel Washington, Pedro Pascal , Ashton Sanders, Bill Pullman, Melissa Leo, Orson Bean.

Opis fabuły:

Emerytowany tajny agent Robert McCall (Denzel Washington) powraca, by w wyszukany, charakterystyczny dla siebie sposób, walczyć o sprawiedliwość. Jest nieustraszony, inteligentny, a jego sprawność fizyczna sprawia, że dostaje to, czego chce. A chce sprawiedliwości. [opis dystrybutora kino]