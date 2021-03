Program TV na weekend 05-07.03: Zanim się pojawiłeś, Człowiek z blizną, Barany

fot. Warner Bros./MGM/New Line Cinema

PIĄTEK:

Mały topór – odc. 5 (ost.)

20:10

HBO

Small Axe to sześcioczęściowa antologia od BBC, która opowiada pięć historii o losach zachodnioindyjskiej społeczności w Londynie od początku lat 60. do lat 80. XX wieku. Punktem wyjścia dla intrygi jest rok 1968, kiedy to w Ladbroke Grove zostaje otwarta niewielka restauracja The Mangrove, miejsce koleżeństwa i przyjaźni, które staje się społecznym sercem wspólnoty - i z czasem punktem zapalnym konfliktu. Tytuł pochodzi od jamajskiego przysłowia, które mówi, że jeśli jesteś wielkim drzewem, jesteś małym toporem.

Zobacz także:

Uprowadzona – sez. 2, odc. 3 – 20:10 (Metro TV)

Pisarze. Serial na krótko – sez. 2, odc. 2 - 20:45 (CANAL+ Premium)

Ognista miłość – sez. 1, odc. 3 – 4 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Barry – sez. 1, odc. 6 - 21:30 (HBO3)

Cudotwórcy – sez. 1, odc. 4 - 22:00 (HBO3)

Gomorra – sez. 4, odc. 1 – 0:30 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Kowalscy kontra Kowalscy – sez. 1, odc. 1 – 2

20:05

Polsat

Perypetie dwóch rodzin, które łączy to samo nazwisko, lecz poza tym dzieli w zasadzie wszystko - wykształcenie, status społeczny i finansowy. Przed laty w szpitalu doszło do pomyłki, w wyniku której do zamożnych biznesmenów trafił syn ubogiej i skromnej pary. Tymczasem oni zabierają do siebie dziecko przedsiębiorców. Mija 17 lat. Piotr (Piotr Adamczyk) wraz z żoną Anną (Marieta Żukowska) i synem Jankiem (Patryk Cebulski) mieszka w luksusowej willi, naszpikowanej nowinkami technologicznymi. Henryk natomiast (Wojciech Mecwaldowski) żyje z żoną Jadwigą (Katarzyna Kwiatkowska), synem Nikodemem (Jakub Zdrójkowski) i ojcem Zenonem (Paweł Wawrzecki) w rozpadającej się chałupie z wychodkiem na zewnątrz. Rodzina utrzymuje się z handlu fajerwerkami. Gdy prawda o zamianie dzieci wychodzi na jaw, chłopcy wracają do swoich biologicznych rodziców. Prowadzi to do wielu zabawnych sytuacji.

Piękni i bezrobotni – sez. 1, odc. 1 – 2

21:05

Polsat

Robert Górski i Mikołaj Cieślak, komicy znani z kultowego "Ucha Prezesa" i Kabaretu Moralnego Niepokoju, wracają w zupełnie nowej odsłonie. Program jest realizacją autorskiego projektu pierwszego z nich. Opowiada o ludziach poniżanych przez system, którzy jednak nie zamierzają się poddawać i wytrwale szukają sposobu na zmianę swojego losu. Romek (Robert Górski) i Gwidon (Mikołaj Cieślak) mieszkają i pracują razem. Pierwszy z nich do ironiczny realista, drugi zaś - naiwny lekkoduch. Obaj zostają oszukani przez dawnego znajomego, Wiśniewskiego (Wojciech Kalarus). Odsetki kredytu, który miał im umożliwić lepszy start w życie, rosną w zastraszającym tempie. Bracia szukają więc coraz to nowych sposobów na zdobycie potrzebnych pieniędzy. Pomaga im właścicielka lokalnego sklepu, Krysia (Anna Karczmarczyk), która uczy naiwnych mężczyzn, jak działa świat.

Manhunt: Śmiertelna rozgrywka – sez. 2, odc. 1 – 5

14:10

CANAL+ Seriale

Atlanta, 1996 rok. W trakcie olimpiady dochodzi do ataku bombowego. Ochroniarz Richard Jewell (Cameron Britton) ratuje od śmierci wiele osób i opinia publiczna ma go za bohatera. Niespodziewanie jednak artykuł dziennikarki Kathy Scruggs (Carla Gugino) rzuca inne światło na te tragiczne wydarzenia. Okazuje się, że agenci FBI podejrzewają Jewella o bycie zamachowcem. Media podchwytują temat i Richard szybko ściera się z ogromną falą nienawiści. Próbuje udowodnić, że jest niewinny, jednak śledczy mają własne zdanie. Materiał dowody według nich wskazuje jednoznacznie, że mają do czynienia ze sprawcą. Tymczasem zbrodniarz znowu atakuje. Kolejny wybuch zamiast wyjaśnić sprawę, rodzi tylko nowe wątpliwości.

Zobacz więcej:

Magicy – sez. 5, odc. 4 - 19:15 (HBO3)

Six – sez. 1, odc. 7 - 20:00 (Cinemax)

Duncanville – sez. 1, odc. 9 – 10 - 20:00 (FOX Comedy)

Stewardesa – sez. 1, odc. 1 – 8 – 20:00 (HBO3)

Ucho Prezesa – sez. 1, odc. 1 - 4 – 22:30 (Comedy Central)

NIEDZIELA:

Cormoran Strike: Zabójcza biel – odc. 1

20:10

HBO

Do prywatnego detektywa Cormorana Strike'a (Tom Burke) zgłasza się Billy Knight (Joseph Quinn). Młody mężczyzna wyznaje, że przed wieloma laty był świadkiem morderstwa. Tymczasem minister Chiswell zleca Strike'owi śledzenie szantażującego go brata Billy'ego, Jimmy'ego (Nick Blood). Detektyw i jego partnerka, Robin Ellacott (Holliday Grainger), próbują dociec, co łączy obie te tajemnicze sprawy. By rozwikłać zagadkę, kobieta zatrudnia się pod przykrywką w Izbie Gmin. Praca tak bardzo ją pochłania, że kładzie się to cieniem na jej związku z Matthew Cunliffe'em (Kerr Logan). Z osobistymi problemami mierzy się także Cormoran. Dotyczą one zarówno jego obecnej dziewczyny, jak i relacji z ciężarną byłą kochanką. Ekranizacja serii powieści kryminalnych autorstwa J.K. Rowling.

Singapurskie kleszcze – sez. 1, odc. 1

21:30

Epic Drama

Historia opowiada o brytyjskiej rodzinie mieszkającej w Singapurze w latach 40. XX wieku, gdy następuje japońska inwazja. W rolach głównych David Morrissey, Luke Treadaway, Elizabeth Tan, Colm Meaney.

Zobacz także:

Purpurowe rzeki - sez. 2, odc. 1 – 20:10 (ale kino+)

Panna Scarlet i komisarz – sez. 1, odc. 4 – 20:20 (Epic Drama)

Cztery wesela i pogrzeb – sez. 1, odc. 10 - 21:00 (HBO3)

The Machinery – sez. 1, odc. 5 - 22:00 (CANAL+ Premium)

The Walking Dead – sez. 10, odc. 18 – 3:30 (poniedziałek) FOX