Program TV na weekend 19-21.03: Bogowie ulicy, Manchester by the Sea, Apocalypto

Bogowie ulicy, Manchester by the Sea, Apocalypto, Szkoła uczuć i Wzgórze Rozdartych Serc to najciekawsze filmy tego weekendu w telewizji. Na uwagę zasługują premiery filmów takich jak Skorumpowany, Tylko zwierzęta nie błądzą i #tuiteraz. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?