Program TV na weekend 20-22.05.2022: Batman, Kwiat pustyni, Prawo zemsty

fot. Warner Bros.

Seriale:

PIĄTEK:

Billions – sez. 6, odc. 2

20:10

HBO

Szósta seria produkcji powraca do okresu, gdy Michael Prince (Corey Stoll) zasiada u sterów Axe Capital i jest zdeterminowany, aby zmienić przebieg dotychczasowej gry. Nowe pieniądze oznaczają zero litości. Tymczasem Chuck Rhoades (Paul Giamatti) jest przekonany, że nikt nie powinien mieć ani tyle bogactwa, ani władzy co prezes Axe Capital. Bierze więc Prince'a na celownik. W tej sytuacji wszyscy zwierają szyki i szukają nowych sojuszy. Wkrótce staje się jasne, że bogactwo oznacza wojnę.

SOBOTA:

Prawi Gemstonowie – sez. 1, odc. 1 – 9

20:00

HBO3

The Righteous Gemstones będzie serialem prześmiewczo traktującym o rodzinie teleewangelistów. Głową rodziny jest kaznodzieja z programu telewizyjnego (John Goodman), który razem ze swoimi dziećmi czerpie z wszelkich przyjemności dzięki ogromnej fortunie.

NIEDZIELA:

Snowfall – sez. 5, odc. 2

21:45

HBO3

Kontynuacja losów Franklina Sainta (Damson Idris). Lato 1986 roku. Saint i jego bliscy są już właścicielami fortuny, o której kilka lat wcześniej nawet nie marzyli. Jednak w tym samym czasie, gdy dzięki narkotykowemu interesowi mogą sobie pozwolić dosłownie na wszystko, sprawy zaczynają iść w niewłaściwym kierunku. Kryzys inicjuje nagła śmierć gwiazdy koszykówki Lena Biasa, która sprawia, że o epidemii uzależnień zaczyna rozpisywać się prasa. Wkrótce temat podejmują także politycy, zarówno Demokraci, jak i Republikanie. Na najwyższych szczeblach władzy zapada decyzja o użyciu siły w celu poradzenia sobie z rozprowadzającą narkotyki mafią. Niebawem ulice Los Angeles stają się polem bitwy między dealerami a organami ścigania. Również rodzina Franklina zmuszona jest stanąć do walki z policją, CIA, innymi gangami, a także uporać się z wewnętrznymi sporami.

