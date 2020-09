Program TV na weekend 25-27.09: Bad Boys for Life, Ikar. Legenda Mietka Kosza i inne

fot. materiały prasowe/ Columbia Pictures

Seriale:

PIĄTEK:

Prezydent z kreskówki – sez. 3, odc. 3

22:00

HBO3

Fabuła serialu skupia się na perypetiach prezydenta USA Donalda Trumpa, jego doradców oraz rodziny.

Zobacz także:

Pakt – sez. 1, odc. 5 – 6 (ost.) – 20:10 (HBO)

Rush – sez. 1, odc. 8 – 21:10 (Metro TV)

Pokój 104 – sez. 4, odc. 3 - 21:30 (HBO3)

Ramy – sez. 1, odc. 3 - 22:30 (HBO3)

Gomorra – sez. 2, odc. 3 - 23:40 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Mrs. America – odc. 1 - 9

20:00

HBO3

W Stanach Zjednoczonych nadchodzi czas zmian. Feministki drugiej fali, a wśród nich Gloria Stein (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Bella Abzug (Margo Martindale) oraz Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks), walczą o wprowadzenie poprawki do konstytucji. Postulują o równe prawa dla każdego obywatela niezależnie od jego płci. Jednak nie wszystkim kobietom podoba się ten pomysł. Phyllis Schlafly (Cate Blanchett), przewodnicząca konserwatywnego środowiska, zamierza nie dopuścić do zmian. Serial przedstawiający prawdziwą historię konfliktu lat. 70., który zapoczątkował utworzenie organizacji Moral Majority.

Zobacz więcej:

Paragraf 22 – odc. 2 - 20:00 (Cinemax)

NIEDZIELA:

Patria – sez. 1, odc. 1 – 2

21:00

HBO3

Separatystyczna organizacja ETA zawiesza konflikt. Owdowiała Bittori (Elena Irureta) udaje się na grób męża, Txato (José Ramón Soroiz), który został zabity przez terrorystów. Kobieta zamierza wrócić do rodzinnej miejscowości, jednak boi się, że nie będzie potrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Przyjdzie jej bowiem żyć u boku ludzi odpowiedzialnych za jej tragedię. Obawia się też, że nigdy nie pozna tożsamości zabójcy ukochanego. Jej powrót rzeczywiście wywołuje w społeczności wioski spore zamieszanie. Kobieta musi zmierzyć się z wrogością dawnej przyjaciółki i jednocześnie sąsiadki Miren (Ane Gabarain). Jej przynależący do organizacji terrorystycznej syn, Joxe Mari (Jon Olivares), odsiaduje wyrok w więzieniu. Co gorsza, prawdopodobnie to on jest mordercą męża Bittori. Serial na podstawie powieści autorstwa Fernanda Aramburu o tym samym tytule.

Zobacz także:

Sędzia – sez. 1, odc. 10 – 12 - 20:10 (ale kino+)

Usta Usta – odc. 4 - 21:30 (TVN)

Stumptown – sez. 1, odc. 17 – 18 - 20:05 (FOX Comedy)

Kraina Lovecrafta – odc. 7 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)