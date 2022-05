Program TV na weekend 27-29.05: Respekt: Królowa soul, Piraci z Karaibów: Klątwa "Czarnej Perły", Misery

fot. materiały prasowe

Seriale:

PIĄTEK:

Będzie bolało – odc. 1

21:00

CANAL+ Premium

Adam spóźnia się do pracy, co natychmiast wzbudza dezaprobatę jego przełożonego Lockharta i szefowej położnych, Tracy. Do tego pacjentka, którą przyjmuje, nie kryje swoich rasistowskich poglądów. Jest wrogo nastawiona do Shruti, która ma odebrać jej poród. Adam pomaga koleżance. Niebawem zgłasza się na nocną zmianę. Musi zrobić cesarskie cięcie Erice, którą wcześniej odesłał do domu. Jednocześnie młody lekarz zmaga się z prywatnymi problemami. Ukrywa przed matką swój związek z Harrym.

SOBOTA:

Prawi Gemstonowie – sez. 2, odc. 1 – 9

20:00

HBO3

Dalsze losy słynnej rodziny teleewangelistów. Pastor Eli Gemstone (John Goodman) nadal głosi wiarę w Boga i popularyzuje religię na całym świecie. Choć nierzadko podchodzi do tego zadania w niekonwencjonalny sposób, pełen jest dobrej woli. W odróżnieniu od mężczyzny, jego dorośli już potomkowie, Jessie (Danny McBride), Kelvin (Adam Devine) i Judy (Edi Patterson), są pozbawionymi ideałów i pazernymi ludźmi. Teraz będą musieli wykazać się jeszcze większą determinacją, ponieważ na horyzoncie pojawiają się wrogowie gotowi zniszczyć imperium Elego Gemstone'a. Są wśród nich nowe osoby oraz takie, które wyłaniają się z mroków przeszłości.

NIEDZIELA:

Odwilż – sez. 1, odc. 5

20:10

HBO

Szczecin, przełom zimy i wiosny. Spod pękającego lodu na powierzchnię wypływa ciało młodej kobiety. Kim była, dlaczego zginęła, kogo po sobie zostawiła? Czy ci, którzy ją dziś opłakują, znali ją naprawdę? Te pytania i poszukiwanie odpowiedzi na nie będą dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, odtwarzającej rolę perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim człowieka w momencie kryzysu.

