Program TV na weekend 28-30.08: Jumanji: Następny poziom, Jay i Cichy Bob powracają i inne

Seriale:

PIĄTEK:

Gomorra – sez. 1, odc. 12

23:30

TVP Kultura

Bohaterem serialu Gomorra jest Ciro Di Marzio, prawa ręka ojca chrzestnego organizacji – Pietro Savastano. Jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy pewne decyzje szefa wprawiają go w konsternację. Gdy Pietro zostaje schwytany przez policję i osadzony w więzieniu, jego zastępca widzi szansę na to, by w końcu stać się nowym liderem. Wojna o kontrolę nad organizacją będzie krwawa, podstępna i mroczna.

SOBOTA:

Na cały głos – odc. 5

20:00

Cinemax

Produkcja bazuje na bestsellerowej książce Gabriela Shermana pod tytułem The Loudest Voice in the Room. Jest to opowieść o Rogerze Ailesie, założycielu Fox News - w serialu poznamy kluczowe momenty w jego karierze, wkroczeniu przez niego na polityczną ścieżkę, a także oskarżenia o molestowanie seksualne, które ostatecznie doprowadziły do jego upadku.

NIEDZIELA:

Stumptown – sez. 1, odc. 9 – 10

22:05

FOX Comedy

Dawna koleżanka ze szkoły prosi Dex o zbadanie, kto podrzucił narkotyki jej córce. Żeby rozwiązać sprawę, detektyw wciela się w rolę zastępczej nauczycielki w liceum. Tymczasem relacja Dex i Liz robi się niebezpiecznie zażyła.

