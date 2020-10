Program TV na weekend 30-31.10 - 01.11: Forrest Gump, Jutro będziemy szczęśliwi i inne

Źródło: Materiały prasowe

PIĄTEK:

Prezydent z kreskówki – sez. 3, odc. 8

22:00

HBO3

Fabuła serialu skupia się na perypetiach prezydenta USA Donalda Trumpa, jego doradców oraz rodziny.

Zobacz także:

Wychowane przez wilki – sez. 1, odc. 2 - 21:10 (HBO)

Pokój 104 – sez. 4, odc. 8 - 21:30 (HBO3)

Spoza układu – sez. 1, odc. 7 – 8 - 22:00 (FOX Comedy)

Ramy – sez. 1, odc. 8 - 22:30 (HBO3)

Gomorra – sez. 2, odc. 8 – 23:40 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Bez skrupułów – sez. 1, odc. 1 – 2

20:00

Polsat

Kaja Miller (Marta Nieradkiewicz) i Leon Smoczyński "Smok" (Marcin Czarnik) stanowią nierozłączony duet zarówno w życiu prywatnym, jak również zawodowym. Para ma wziąć udział w aresztowaniu szefa lokalnego gangu. Policjanci jadą do Sopotu, gdzie czekają na nich koledzy z brygady antyterrorystycznej. Mimo sprawnie przeprowadzonej akcji bandyci uciekają i porywają Kaję. Mija 8 lat. Tadeusz Kawecki (Andrzej Seweryn) i jego żona Tamara (Olena Leonenko-Głowacka) urządzają eleganckie przyjęcie na statku. Mężczyzna jest prezesem banku "Solid Gold" i właśnie świętuje drugą rocznicę powstania instytucji. Zabawę z ukrycia obserwuje tajny agent CBŚ, Nowicki (Janusz Gajos). Mężczyzna chce utworzyć niejawną komórkę śledczą, której zadaniem będzie monitorowanie interesów Kaweckiego. Postanawia zaangażować do tej akcji Kaję, którą przed laty wyrzucił z policji, winiąc za niepowodzenie akcji w Sopocie. Kobieta pracuje obecnie w zakładzie poprawczym i wychowuje córeczkę.

Zobacz więcej:

Love Life – sez. 1, odc. 1 – 10 – 20:00 (HBO3)

Chicago Justice – sez. 1, odc. 6 - 21:00 (13 Ulica)

NIEDZIELA:

Miasto niedźwiedzia – sez. 1, odc. 3

21:00

HBO3

Szwedzki serial produkcji HBO Europe, na podstawie bestsellerowej powieści Fredrika Backmana pt. “Beartown” Björnstad to opowieść o nadziei, która jednoczy niewielką społeczność, tajemnicach, które tworzą w niej podziały, ludzkiej odwadze, by sprzeciwić się większości i konsekwencjach wychowywania chłopców. Miasteczko Björnstad tętniło kiedyś życiem, ale teraz zarastają je drzewa. Lokalna młodzieżowa drużyna hokejowa ma duże szanse by wygrać półfinał krajowego turnieju i wszystkie nadzieje spoczywają teraz na nastoletnich barkach. Jest to dla nastolatków wielkie obciążenie, które staje się katalizatorem dramatycznych wydarzeń. W wyniku aktu przemocy młoda dziewczyna jest w szoku, a w miasteczku panuje chaos. Wysuwane oskarżenia zataczają coraz szersze kręgi i obciążają po kolei wszystkich mieszkańców.

Zobacz także:

Intelligence – sez. 1, odc. 8 – 11 – 20:00 (Tele 5)

Sędzia – sez. 2, odc. 9 - 10 – 20:10 (ale kino+)

Królestwo kobiet – odc. 3 - 21:30 (TVN)

Patria – sez. 1, odc. 7 - 22:00 (HBO3)

Syn marnotrawny – sez. 1, odc. 8 - 23:45 (FOX)

Fear the Walking Dead - sez. 6, odc. 4 – 3:00 (poniedziałek) (AMC)

Od nowa – sez. 1, odc. 2 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)