Program TV na weekend 4-6.12: Gladiator, Złap mnie, jeśli potrafisz i Dziewczyna z portretu

Gladiator, Złap mnie, jeśli potrafisz i Dziewczyna z portretu to najciekawsze filmy do obejrzenia w ten weekend. Z premier telewizyjnych na uwagę zasługują Oficer i szpieg oraz Szczygieł. Warto obejrzeć seriale Des, Van der Valk i drugi sezon Hiszpańskiej księżniczki. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?