Kraven Łowca - wyciekły zdjęcia pokazujące [SPOILER]. W sieci same śmieszki

Kilka dni temu otrzymaliśmy informacje o tym, że uniwersum Sony, które skupia się wokół aktorskich wersji znanych przeciwników Spider-Mana dobiegnie końca wraz z premierą Kravena Łowcy. Krytycy nie zostawili suchej nitki na nowym filmie z Aaronem Taylor-Johnsonem w roli głównej, który ma dziś premierę.

W związku z nią w sieci pojawiły się już materiały z filmu, które przedstawiają występy innych postaci, które fani komiksów o Spider-Manie na pewno dobrze kojarzą. Sposób przedstawienia tych postaci na pewno zapewni filmowi rozgłos, ale raczej nie taki, którego oczekiwaliby twórcy. W sieci już krąży wiele żartów, a fani są może nie tyle oburzeni, co po prostu rozśmieszeni takim wyglądem.

UWAGA NA SPOILERY

W filmie pojawia się Aleksei Sytsevich, czyli popularny Rhino z komiksów. W nich zwykle przedstawiony jest w czymś na wzór specjalnego stroju przypominającego nosorożca, podobnie do filmu Niesamowity Spider-Man 2 lub używa specjalnej powłoki skórnej. W Kravenie Łowcy stał się on mutantem za pomocą specjalnego serum, a jego wygląd pozostawia raczej wiele do życzenia i bardziej bawi niż wzbudza grozę.

Inny znany przeciwnik Spider-Mana z komiksów, który pojawił się w filmie Sony, to Kameleon. On również otrzymuje serum podobnie do Alekseia, które pozwala mu na zmienianie wyglądu. W komiksach zwykle używał do tego różnego rodzaju masek, makijażu lub nowoczesnej technologii. Oto jak prezentuje się w najnowszej adaptacji:

Kraven Łowca - fabuła, obsada, premiera

Nadchodzi napakowana akcją, brutalna historia oznaczona kategorią wiekową R. Głównym bohaterem jest rosyjski imigrant Sergei Kravenoff (Taylor-Johnson), który jest synem potężnego gangstera. Antybohater ma misję, by udowodnić, że jest najlepszym łowcą na świecie.

W obsadzie filmu znaleźli się również Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbot i Crowe. Za reżyserię odpowiada J.C. Chandor. Scenariusz został przygotowany przez Richarda Wenka oraz Arta Marcuma i Matta Hollowaya na podstawie komiksów Marvela.

Kraven Łowca - premiera została zaplanowana na 13 grudnia 2024 roku.

