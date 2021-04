Program TV na weekend 16-18.04: Gorący temat, Bogowie, Niebezpieczne związki

fot. Lionsgate

Seriale:

PIĄTEK:

Futurama – sez. 1, odc. 9 – 10

20:00

FOX Comedy

Fry jest dostawcą pizzy w Nowym Jorku w 1999. W sylwestrową noc 1999/2000 jedzie z zamówieniem do laboratorium kriogenicznego. Wpada do otwartej komory, która nastawia się na 1000 lat. Po przebudzeniu zaprzyjaźnia się z dzielną jednooką pięknością o imieniu Leela oraz z robotem o imieniu Bender, który nie stroni od alkoholu, cygar i pornografii. Razem postanawiają poszukać ostatniego żyjącego krewnego - Dr. Hubert'a Farnsworth'a. Po odnalezieniu profesora, cała trójka zostaje załogą statku - dostarczającą międzyplanetarne przysyłki - "Planet Express". A to dopiero początek ich niezwykłych przygód...

SOBOTA:

Resident Alien – sez. 1, odc. 1 – 2

21:00

FOX Comedy

Kosmita rozbija się na Ziemi. Ukrywa się w niewielkim miasteczku w stanie Kolorado, gdzie podszywa się pod lokalnego lekarza. Ma niecne zamiary. Ich realizacja staje jednak pod znakiem zapytania, gdy obcy uświadamia sobie, że został zdemaskowany przez dziewięcioletniego chłopca.

NIEDZIELA:

Mare z Easttown – odc. 1

4:05 (poniedziałek)

HBO

Główna bohaterka prowadzi śledztwo w sprawie lokalnego morderstwa, które odciśnie piętno na jej rozpadającym się życiu prywatnym.

Nadciąga noc – odc. 3 – 4

20:10

ale kino+

Od niemal dziesięciu lat Nathan (Russell Tovey) wiedzie spokojne życie u boku żony. Wydaje mu się, że nie będzie się musiał już nigdy zajmować sprawą, która dotyczy zaginięcia siostry jego partnerki. Jednak pewnej nocy Nathan przekonuje się, że nie udało mu się bezpowrotnie pogrzebać przeszłości. Odwiedza go bowiem Bob (Bertie Carvel). Choć mężczyzna nie jest mile widziany, przynosi ze sobą wiadomość: "Kopią w lesie", która przewraca życie Nathana do góry nogami i powoduje, że mężczyzna podejmuje serię niewłaściwych decyzji.

