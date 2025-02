Vision - nowy aktor w obsadzie. I wielkie pytanie: czy to on gra TĘ postać?

materiały prasowe

Jak raportuje serwis Deadline, do obsady wchodzącego w składu MCU serialu Vision dołączył Ruaridh Mollica, 25-letni, szkocko-włoski aktor, najbardziej znany jako Jaz z Franczyzy - mogliśmy go także oglądać w produkcjach Sebastian, Red Rose czy Sexy Beast. Choć nie ujawniono oficjalnie, w którą postać wcieli się on na ekranie, w sieci już teraz aż huczy od spekulacji na ten temat.

Wielu internautów zakłada bowiem, że Ruaridh Mollica w serialu zagra po prostu Tommy'ego Maximoffa aka Speeda. To właśnie na poszukiwanie tego młodego bohatera wraz z duchem Agathy Harkness wyruszył jego brat, Billy. Niektórzy z komentatorów przekonują nawet, że 25-latek jest wizualnie podobny do portretującego drugiego z braci, 4 lata młodszego Joe Locke'a.

W obsadzie serialu Kinowego Uniwersum Marvela są już Paul Bettany (Vision), James Spader (Ultron), Todd Stashwick i Faran Tahir (Raza). Sama produkcja będzie kolejnym po To zawsze Agatha spin-offem WandaVision, podejmując najprawdopodobniej kwestię odzyskiwania przez tytułowego bohatera pamięci i człowieczeństwa.

Data premiery serialu Vision nie jest jeszcze znana.