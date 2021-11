Rodzina Soprano - najlepsze postacie z serialu. Ranking, na jaki fani czekali

fot. HBO

Rodzina Soprano to kultowy serial gangsterski, który do dziś jest uznawany za jedną z najwybitniejszych produkcji w historii telewizji. Projekt HBO przyniósł światu wiele interesujących, fantastycznie napisanych postaci, wśród których nie tylko znajdziemy głównego bohatera i osoby z jego gangsterskiego środowiska, ale między innymi również osoby spoza przestępczego świata. Przygotowaliśmy dla Was SUBIEKTYWNY ranking najlepszych postaci z serialu.

Jako wytyczne do zastawieniu braliśmy pod uwagę takie czynniki jak poziom wątku danego bohatera lub bohaterki, ich wpływ na historię, aktorstwo czy to, jak dana osoba wryła się w pamięć masową publiczności. Tak powstała lista TOP 15 najlepszych postaci z Rodziny Soprano. Pełne zestawienie możecie sprawdzić w poniższej galerii. Piszcie w komentarzach, jak Wy widzielibyście swój osobisty ranking.