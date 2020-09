Samsung Q800T – sztuczna inteligencja ma utorować drogę do seansu idealnego

Źródło: Samsung

Jeszcze do niedawna dyskusje o sztucznej inteligencji prowadzono w dość hermetycznym gronie. Rozmawiali o niej fani nowych technologii, inżynierowie czy miłośnicy science fiction. Jeśli pojawiała się w mainstreamowym dyskursie, to tylko przy okazji ważnych odkryć bądź premier głośnych filmów gatunkowych.

Świat jednak poszedł naprzód, a giganci technologiczni postanowili wyciągnąć sztuczną inteligencję na sztandary i za jej pośrednictwem przeprowadzać kolejne branżowe rewolucje. Uczenie maszynowe okazało się kluczem do zautomatyzowania wielu procesów oraz gwałtownego przyspieszenia postępu technologicznego, co świetnie widać m.in. na przykładzie najnowszych telewizorów, które starają się wyjść poza ramy współczesności i przy pomocy SI pokazać nam, jak będzie wyglądać przyszłość cyfrowej rozrywki.

Telewizory 8K regularnie gościły na targach technologicznych od blisko 10 lat, funkcjonowały jednak wyłącznie jako urządzenia pokazowe i eksperymentalne. Nawet jeśli trafiały do sprzedaży, znajdowały się poza finansowym zasięgiem większości społeczeństwa. Sytuacja zmieniła się w 2018 roku, kiedy sztuczna inteligencja wdarła się do branży telewizyjnej i zaczęła być szeroko wykorzystywana w procesie skalowania obrazu. Dzięki niej producenci sprzętu nie musieli czekać na pojawienie się usług oraz nośników filmowych oferujących treści w 8K, aby upowszechnić odbiorniki pracujące w tej rozdzielczości. Inteligentne algorytmy mogły rozciągnąć obrazy 1080p i 4K, aby te w pełni wykorzystały możliwości matrycy nowej generacji.

W ten sposób płynnie dochodzimy do głównego bohatera tego artykułu czyli telewizora Samsung Q800T, który zdaje się zwiastować nadejście nowej telewizyjnej rzeczywistości. Przy projektowaniu tego modelu inżynierowie przywiązali równie dużą uwagę do elementów estetycznych i jakości matrycy, jak do sprawności systemów sztucznej inteligencji. Samsung Q800T zdaje się być kolejnym kamieniem milowym na drodze do ewolucji branży telewizyjnej. Mamy tu bowiem do czynienia z jednym z pierwszych odbiorników 8K, który jest czymś więcej niż tylko pokazem umiejętności uzdolnionych inżynierów. Jego cena i funkcjonalność zbliżają go do rynku konsumenckiego.

Fakt, Q800T nie należy do najtańszych telewizorów na rynku, za 65-calową wersję trzeba zapłacić 13 tysięcy złotych. Jednak nie jest to cena odbiornika koncepcyjnego, które potrafią kosztować kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy. Ta półka cenowa przez lata była zarezerwowana dla najnowszych modeli klasy premium, a w 2020 roku znajdziemy na niej w pełni funkcjonalny odbiornik z matrycą 8K.

Stworzenie konsumenckiego odbiornika tego typu mijałoby się z celem, gdyby projektanci nie dysponowali zaawansowanymi algorytmami sztucznej inteligencji. To one bowiem stanowią motor napędowy urządzeń pokroju Q800T. Bez tej technologii nie bylibyśmy w stanie wykorzystać potencjału wysokich rozdzielczości.

8K – rzeczywistość przeskalowana

Za przetwarzanie obrazu w Q800T odpowiada Procesor Quantum 8K, którzy w procesie uczenia maszynowego wyszkolono w zadaniach z zakresu przetwarzania obrazu. Telewizor analizuje każdą klatkę filmu i porównuje ją do materiałów szkoleniowych, które opisują wygląd poszczególnych faktur, tekstur oraz obiektów. Na tej podstawie przeprowadza inteligentne skalowanie do rozdzielczości 8K, wydobywając z obrazu detale, które były słabo widoczne w oryginalnym nagraniu.

W teorii podobny proces wykonują telewizory pozbawione sztucznej inteligencji np. podczas wyświetlania kanałów telewizyjnych nadawanych w jakości SD. Szkopuł tkwi w tym, że ich działanie można przyrównać do powiększania zdjęć w prostym programie graficznym. Rozciągają obraz poprzez uzupełnienie dodatkowej przestrzeni między pikselami kolorami najbardziej zbliżonymi tonalnie do tych sąsiednich. Tymczasem sztuczna inteligencja analizuje nie tylko barwy, ale i kształty, co pozwala jej zachować wysoką ostrość i klarowność obrazu nawet przy jego wielokrotnym powiększeniu.

Samsung Q800T

SI w Q800T dba również o to, aby filmy prezentowały się idealnie w każdych warunkach: Funkcja Adaptacji Obrazu automatycznie dopasowuje tryb pracy matrycy do bieżących warunków oświetleniowych. Wyświetlacz rozjaśnia się w słoneczne dni i przyciemnia w trakcie seansu nocnego, aby jak najlepiej odwzorować kolory.

Sztuczna inteligencja, która wie, jak brzmią filmy

Wykorzystanie inteligentnych algorytmów pozwoliło także odmienić sposób generowania dźwięku docierającego do uszu odbiorców. Dawniej, jeśli ktoś chciał zamienić swój salon w salę projekcyjną, powinien wyposażyć się w system dźwięku przestrzennego złożony z kilku głośników satelitarnych i subwoofera. Tylko w ten sposób udawało się odtworzyć głębię ścieżki audio. Później na rynku pojawiły się wyspecjalizowane soundbary zdolne do symulowania dźwięku przestrzennego, a teraz wyręcza je w tym sztuczna inteligencja zaszyta m.in. w procesorze Quantum 8K.

Nowe telewizory firmy Samsung, w tym model Q800T, wyposażono w technologię Dźwięku Podążającego za Obiektem (OTS), który symuluje rozchodzenie się fali akustycznej w trójwymiarowej przestrzeni. W przypadku Q800T pod obudową pracuje aż sześć niezależnie kontrolowanych głośników. Algorytmy na bieżąco monitorują akcję na ekranie i dopasowują do niej ścieżkę audio w taki sposób, aby odbiorca był w stanie usłyszeć, gdzie znajduje się źródło dźwięku, bez konieczności korzystania z zewnętrznego zestawu kina domowego.

Sztuczna inteligencja jest także sercem Aktywnego Wzmacniacza Głosu, który w czasie rzeczywistym monitoruje dźwięki otoczenia, aby automatycznie dopasowywać poziom głośności. Jeśli Q800T zorientuje się, że w pomieszczeniu pojawił się jakiś hałas o wysokiej intensywności (szum odkurzacza, odgłosy wiercenia etc.), podbije głośność, aby widz nie stracił ani sekundy z oglądanego filmu. A kiedy hałas dobiegnie końca, głośność zostanie obniżona do wyjściowego poziomu.

Telewizory z duszą gamera

Producenci w końcu dostrzegli także tych klientów, którzy kupują telewizory z myślą o wykorzystaniu ich do grania.Wartość input laga (opóźnienia wyświetlanego obrazu) na stałe wpisała się do specyfikacji technicznej, zaś Tryb Gra wyłączający zbędne upiększacze zagościł w większości topowych odbiorników.

Sztuczna inteligencja pozwoliła wynieść te technologie na wyższy poziom. Q800T nie tylko samoczynnie przełączy się na Tryb Gra, kiedy odpalimy konsolę, pozwoli również skorzystać z algorytmów, które uprzyjemnią i ułatwią zabawę w cyfrowym świecie, nie wpływając przy okazji na komfort. Klasyczne upłynniacze obrazu mają bowiem zgubny wpływ na input lag, wprowadzają zauważalne opóźnienia sygnału, przez co utrudniają granie w dynamiczne tytuły. Tu z pomocą przychodzą inteligentne technologie opracowane z myślą o zastosowaniu gamingowym.

I tak w przypadku Q800T gracze mogą skorzystać z funkcji Dynamiczny Korektor Czerni. Po jej aktywacji algorytm sztucznej inteligencji analizuje klatki obrazu w czasie rzeczywistym, wykrywa obiekty skąpane w mroku, a następnie w taki sposób koryguje kolory, aby wydobyć z ciemności najistotniejsze elementy. Dzięki temu gracz znacznie lepiej widzi zarówno deski rozdzielcze wirtualnych samochodów, jak i przeciwników skradających się w cieniu.

Spojrzenie w przyszłość technologii telewizyjnej

Inteligentne algorytmy nie są niezbędne, aby wyświetlić obraz w wysokiej jakości. Ale wykorzystanie jej potencjału pozwala przekraczać bariery technologiczne, których dziś nie można pokonać standardowymi metodami. Wyświetlenie natywnych filmów w 8K nie jest problemem, w najlepszych telewizorach znajdziemy interfejsy zdolne odbierać obraz w tej rozdzielczość. Istnieją także porządne kina domowe, które sprawią, że będziemy w stanie precyzyjnie określić źródło dźwięku.

Jednak dziś nie kręci się filmów w 8K na potrzeby stacji telewizyjnych czy serwisów VoD i nie każdy dysponuje w domu przestrzenią na postawienie kilku masywnych głośników. Sztuczna inteligencja rozwiązuje te problemy. Pozwala przeskalować materiały w niższych rozdzielczościach, aby wykorzystały każdy z 33 milionów pikseli matrycy 8K i jest zdolna do symulowania dźwięku przestrzennego przy wykorzystaniu wyłącznie głośników wbudowanych w odbiornik.

I to jest największą zaletą telewizorów pokroju Q800T – dzięki zastosowani uczenia maszynowego są w stanie przekroczyć granice, jakie na ich drodze stawia współczesna technologia.