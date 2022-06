Seriale 2022 - skasowane i zakończone tytuły. New Amsterdam, Picard, Wychowane przez wilki i inne

fot. materiały prasowe

Niektóre seriale w 2022 roku zostały skasowane. Tym razem nie usprawiedliwia tego koronawirus. Pandemia nie ma już wpływu na losy produkcji, które zazwyczaj są kasowane z prostego powodu: zbyt niskiej oglądalności. Ich kontynuacje byłyby po prostu nieopłacalne. Na tej liście znajdziecie zarówno seriale telewizyjne, jak i te tworzone dla platform streamingowych.

Przygotowaliśmy dla Was dwie listy. Pierwsza przedstawia seriale skasowane, druga to seriale zakończone, czyli takie, które miały zaplanowany finałowy sezon i został on lub zostanie wyemitowany. Są tu więc tytuły już zakończone, takie mające w planach finałowy sezon lub te, których decyzje podjęto w 2022 roku.

Czasem zdarza się, że niektóre produkcje są ratowane. Na obecną chwilę szanse na to ma Magnum: Detektyw z Hawajów, który został skasowany po emisji 4. sezonu. Co ciekawe, American Rust skasowany przez Showtime po pierwszym sezonie 10 czerwca 2022 roku znalazł nowy dom w postaci platformy dostępnej tylko w USA – Amazon Freevee. Najpewniej poza USA dystrybucja 2. sezonu będzie miała miejsce na Amazon Prime Video.

Seriale 2022 - skasowane tytuły

W galerii znajdziecie tytuł oraz liczbę sezonów, których skasowany serial się doczekał.

Ameryka według Ala - 2 sezony

Seriale 2022 - zakończone tytuły

W galerii są podane tytuły oraz który sezon jest lub był finałowy.