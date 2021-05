Seriale 2021 - skasowane i zakończone tytuły. Pełna lista aktualizowana

fot. materiały prasowe

Pandemia niewiele zmieniła, bo seriale 2021 kończą się tak samo, jak przed atakiem koronawirusa. Decyzje są podejmowane na bazie wyników oglądalności w telewizji oraz w platformach streamingowych. Choć kryteria wciąż ewoluują i zmieniają się na korzyść serwisów cyfrowych oraz nagrywarek. Czasem też na decyzję o kasacji ma wpływ zakulisowa sytuacja i różne problemy kreatywne.

Co roku w maju mamy okres prezentacji jesiennych ramówek amerykańskich telewizji. Z uwagi na to stacje podejmują decyzje o zamówieniu nowych tytułów, przedłużeniu tych, które się sprawdzają, oraz skasowaniu tych, które nie spełniają oczekiwań. Oczywiście na liście skasowanych seriali są też tytuły, których losy zostały przesądzone w trakcie całego sezonu 2020/2021. Niektóre z nich spowodowane są pandemią koronawirusa, jak Stumptown, który miał mieć 2. sezon, ale decyzję cofnięto. To daje nam czas na przygotowanie się psychiczne na nadchodzące pożegnanie z bohaterami. Lista będzie aktualizowana o nowe skasowane seriale.

W tym tekście zobaczycie dwie listy. Seriale skasowane, czyli te, które z uwagi na kiepskie wyniki zostały zakończone, oraz te, które dostały szansę na zamknięcie historii wraz z ogłoszeniem finałowego sezonu. Pod uwagę bierzemy wszystkie seriale emitowane w sezonie 2020/2021, czyli od września 2020 roku do maja 2021 roku. W opisie mamy tytuł oraz liczbę sezonów, na których serial się zakończył.

Seriale 2021 - skasowane tytuły

Trickster - 1 sezon

Seriale 2021 - zakończone tytuły

Tutaj mamy seriale, których nadchodzące sezony mają być finałowymi. Oznacza to, że twórcy dostali szansę na zamknięcie opowiadanej historii.