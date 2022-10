Filmy i seriale oparte na książkach sci-fi. Wybraliśmy najciekawsze; część z nich Was zaskoczy

fot. Amazon/Warner Bros

Science fiction to jeden z najpopularniejszych gatunków w literaturze, filmie i telewizji. Szczególnie w ostatnich latach przeżywa on prawdziwy renesans, jeśli chodzi o ekranowe medium. Do kin lub na platformy streamingowe wchodzi coraz więcej produkcji z tego gatunku, a twórcy chętnie robią projekty poruszające motywy science fiction.

Nie da się ukryć, że spora część z powstających produkcji sci fi to adaptacje uznanych dzieł literackich. W związku z premierą na Amazon Prime Video serialu The Peripheral opartego na kultowej już powieści Williama Gibsona pod tym samym tytułem, przygotowaliśmy dla Was galerię z ciekawymi tytułami będącymi ekranizacjami literackich dzieł sci fi. W zestawieniu znajdziecie projekty oparte na powieściach, opowiadaniach oraz jeden będący adaptacją japońskiej light novel. Zapraszamy do sprawdzenia.

Filmy i seriale oparte na książkach sci-fi