The Sims 4 - dodatek Wyprawa na Batuu zapowiedziany. Gwiezdne Wojny w świecie Simsów!

EA

Podczas Gamescom Opening Night Live ujawniono nowe rozszerzeni do gry The Sims 4. Dodatek zatytułowany będzie Wyprawa na Batuu i wprowadzi do tej popularnej produkcji zawartość związaną z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Gracze będą mogli liczyć na obecność przedmiotów, kosmicznych ras, widoków, dźwięków i innych elementów inspirowanych sagą George'a Lucasa.

Rozszerzenie to ma zadebiutować 8 września i dostępne będzie na platformach PC, Mac, PlayStation 4 i Xbox One. Zaprezentowano też pierwszy zwiastun.

Od chwili, gdy Simowie dotrą na Batuu, będą otoczeni widokami, dźwiękami i zapachami ze świata Star Wars™. Majestatyczne, skamieniałe drzewa górują nad zabudowaniami, a statki szybują po niebie przy akompaniamencie wyjących silników. Stacja Czarna Iglica tętni życiem, a miejscowi obcy i zapracowane droidy zajmują się swoimi sprawami. Sprzedawcy podają głodnym Niktom i Rodianom Fried Endorian Tip-Yipy. Zaciekawieni Abednedoanie, Mirialanie i Twi’lekowie przeglądają towar w sklepie z antykami Dok-Ondara. Simowie mogą rozpoznać pewien owiany złą sławą statek – Sokół Millennium™ – i mieć nadzieję, że umkną uwadze patrolujących szturmowców. Jednak gdy już tu przybędą, nie będą chcieli wracać - czytamy w opisie DLC.