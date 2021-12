Sisi - powody, dla których warto obejrzeć nowy serial

fot. Epic Drama

Sisi to miniserial kostiumowy, który przedstawi widzom nowe, bardziej współczesne spojrzenie na życie cesarzowej Imperium Habsburgów. Elżbieta Bawarska, zwana również jako Sisi, to prawdziwa ikona popkultury. Nie trzeba mieć bzika na punkcie historii, aby ją znać. Z pewnością słyszeli o niej nawet ci, którzy nigdy nie oglądali klasyków gatunku z Romy Schneider w roli głównej.

Niemiecka produkcja ma szansę podbić polskie ekrany już 26 grudnia – o 21:30 zadebiutuje na kanale Epic Drama. Nowe odcinki będą emitowane codziennie aż do 31 grudnia. Miniserial daje możliwość lepszego poznania buntowniczej cesarzowej. Dlaczego warto poświęcić mu swój czas? Przeczytacie o tym poniżej.

Sisi jako bohaterka

Warto zaznaczyć, że ani miniserial Sisi, ani kultowe filmy z Romy Schneider nie są biografiami dokładnie opisującymi życie cesarzowej Elżbiety – znajdziemy w nich wiele fikcyjnych wątków. Obie produkcje łączy także to, że podkreślają wyjątkowość Sisi. Oczywiście, nowa wersja jest inna, ale tak samo ukazuje piękno i złożoność postaci cesarzowej. Co ciekawe, Sisi nie jest pieśnią pochwalną na cześć głównej bohaterki. Nie pokazuje jej jako kobiety idealnej. Elżbieta była osobą o silnym charakterze i to wyróżniało ją na tle czasów, w których żyła. Nowy miniserial kładzie akcent na jej nowatorskie podejście do wielu spraw. Dlatego właśnie jest w stanie zainteresować widzów i trafić do nowego pokolenia, które nigdy nie sięgnęłoby po film z lat 50. Dzięki temu współcześni odbiorcy popkultury mogą poznać jej historię.

fot. materiały prasowe

Kostiumowy przepych

Najbardziej znane seriale kostiumowe były tworzone w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Te kraje miały największe budżety i lepszych specjalistów od kostiumów. Sisi to miniserial produkcji niemieckiej, ale jakością dorównuje dziełom doświadczonych twórców. Kostiumy to mocna strona serialu – stroje zaskakują przepychem i dbałością o detale. Suknia głównej bohaterki w pierwszych odcinkach (gdy przygotowuje się do ślubu z cesarzem Franciszkiem) jest bogato zdobiona i dopracowana w każdym szczególe. Sisi przypomina księżniczkę z bajki! Na szczęście nie odbiera to serialowi realizmu i autentyczności.

Sisi to także love story

Pierwsze odcinki Sisi zdradzają, że to historia miłosna w ciekawym stylu. Przeważnie w dramatach kostiumowych dostajemy dworskie intrygi, spiski i walkę o władzę. W nowym miniserialu tego nie ma. Jest za to miłość, która sama w sobie stanowi nietypowe wyzwanie. Nie jest to wyidealizowane uczucie bez krzty historycznej wiarygodności. Sisi to młoda, naiwna dziewczyna, która jeszcze nie zna życia i nie do końca rozumie, dlaczego jej przyszły mąż chętnie korzysta z usług kurtyzan. Franciszek zaś to człowiek pełen sprzeczności. Młody, nieokiełznany i pełny agresji, ale jednocześnie niewinny, trochę niedojrzały. Jego jedno spojrzenie na wybrankę zdradza kłębiące się w nim uczucia. Tworzy z Sisi parę ograniczaną przez konwenanse i politykę.

Sisi: odcinek 1

Wielka polityka w tle

Fabuła miniserialu osadzona jest w burzliwych czasach, w których polityka odgrywała istotną rolę. W końcu był to okres wojen w Europie. Dodajmy, że relacje Franciszka z carem Rosji nie były łatwe. Serial pokazuje, że bycie cesarzem wiąże się z podejmowaniem trudnych decyzji. Zły wybór może zakończyć się tragicznie. Doskonale to przedstawia scena przyjazdu Sisi do Wiednia – jedni cieszą się, że ją widzą, inni życzą jej śmierci. Część społeczeństwa tylko czeka na upadek monarchii. Tło historyczne sprawia, że ekranowe perypetie Elżbiety są bardzo atrakcyjne dla współczesnego widza.

fot. Epic Drama

Wizualny klimat

Na zakończenie jeszcze jeden, nie mniej istotny aspekt – Sisi warto obejrzeć także z uwagi na piękne zdjęcia. Niektóre z nich zapierają dech w piersiach! Przykład? Bohaterka jedzie konno, a oko kamery spokojnie śledzi każdy jej ruch. Pozornie zwykła scena staje się dzięki temu niemal mistyczna. W serialu widzimy przepiękne, naturalne krajobrazy. Możemy podziwiać też bogate wnętrza, które operator potrafi uchwycić w swoich kadrach w zaskakująco udany sposób. To m.in. dzięki zdjęciom jesteśmy w stanie w pełni uwierzyć w świat przedstawionej opowieści.

fot. Epic Drama

Jeśli powyższe argumenty do Was przemawiają i szukacie akurat klimatycznego serialu kostiumowego, który będzie idealnym wyborem na święta – Sisi pojawi się na kanale Epic Drama już 26 grudnia o 21:30.