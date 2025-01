Opowieści z Narnii w kinach. Historyczna decyzja Netflixa, Greta Gerwig wygrała

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Greta Gerwig pokonała Netflix. Jak donosi Matthew Belloni z Puck News, szef platformy streamingowej Ted Sarandos zgodził się na jej oczekiwania, by nadchodzące Opowieści z Narnii były wyświetlane na ponad 1000 ekranów IMAX na całym świecie. Film miałby trafić do kin na Święto Dziękczynienia w 2026 roku, by dopiero na Święta Bożego Narodzenia zadebiutować na platformie. Miałby więc cztery tygodnie emisji kinowej na wyłączność.

Netflix zmienia strategię

Włodarze Netflix zawsze powtarzali, że kino ich nie interesuje. Ich model biznesowy oparty jest na zarabianiu na platformie, więc treści powstają dla serwisu streamingowego. Do tej pory prowadzili jedynie limitowaną dystrybucję w wybranych krajach i to tylko niektórych filmów, głównie tych z sezonu nagród, które mają walczyć między innymi o Oscary.

Gerwig przekonała Sarandosa do kompletnej zmiany strategii. Jak donosi Belloni, ma ona w umowie, że będą promować Opowieści z Narnii tak, jak każde kinowe widowisko wchodzące na ekrany. Innymi słowy, jest to również coś, czego do tej pory przy kinowych emisjach nie robili. Sam film ma być kręcony kamerami IMAX.

Belloni twierdzi, że umowa została już sformalizowana i podpisana. Negocjacje trwały od wielu miesięcy. Udział w nich brali Greta Gerwig, jej agenci i prawnicy, Bela Bajaria (szefowa treści w platformie) oraz prezes IMAX Rich Gelfond. Swoje zdanie wygłosili udziałowcy Netflixa oraz właściciele kin. Ostateczną decyzję podjął Ted Sarandos. Według Belloniego przeważyła chęć współpracy z tak docenianą osobą jak Gerwig.

W związku z tym doszło do precedensu. Kolejni filmowcy będą mogli oczekiwać podobnego potraktowania. Według plotek Netflix stracił potencjalnie duże projekty przez sztywne trzymanie się z dala od emisji kinowej, więc ta jedna decyzja wiele zmienia.