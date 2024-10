Smok Diplodok. Relacja z premiery filmu [VIDEO]

foto. materiały prasowe / Wojtek Chrubasik

W warszawskim kinie Kinoteka odbyła się premiera najnowszego filmu animowanego w reżyserii Wojciecha Wawszczyka zatytułowanego Smok Diplodok na podstawie komiksów Tadeusza Baranowskiego. Na zielonym dywanie pojawiła się cała dubbingowa obsada w składzie: Małgorzata Kożuchowska, Borys Szyc, Arkadiusz Jakubik, Piotr Polak. Uroczystość poprowadził Szymon Majewski, który wręczył Tadeuszowi Baranowskiemu bukiet kwiatów, a nawet przeczytał skierowaną do niego mowę dziękczynną.

Zachęcamy Was do obejrzenia naszej relacji z premiery filmu Smok Diplodok i rozmów z obsadą:

Smok Diplodok– o czym jest film?

Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem, zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem i bystrą pilotką Entomologią odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę… strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.

Smok Diplodok – obsada

Głosów postaciom w filmie Smok Diplodok użyczyli: Małgorzata Kożuchowska, Borysz Szyc, Arkadiusz Jakubik i Piotr Polak.