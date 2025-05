Netflix szykuje napad. W rolach głównych Robert Pattinson i Denzel Washington

fot. eOne Films

Denzel Washington, Robert Pattinson i Daisy Edgar-Jones zostali obsadzeni w Here Comes the Flood. To nowy film Netflixa, który będzie opowiadał o niekonwencjonalnym napadzie. Wśród bohaterów zobaczymy strażnika pracującego w banku, kasjera i genialnego złodzieja.

Pierwsza nazwiska w obsadzie Here Comes the Flood

Denzel Washington niedawno zagrał w Gladiatorze II. Wielu fanów zna go jednak z takich produkcji jak Dzień próby, Człowiek w ogniu czy Bez litości. Kino akcji nie jest mu obce. Robert Pattinson zyskał sławę dzięki roli w Zmierzchu. W kolejnych latach udowodnił jednak, że jest wszechstronnym aktorem. Wśród jego najciekawszych projektów można wymienić Lighthouse, Diabeł wcielony czy Batman. Z kolei Daisy Edgar-Jones ma w swoim portfolio takie projekty jak Normalni ludzie, Gdzie śpiewają raki czy Twisters. Spośród tej trójki ma najmniejsze doświadczenie, jednak zdecydowanie jest obiecującą aktorką.

Kto wyreżyseruje Here Comes the Flood?

Reżyserem nowego widowiska Netflixa jest Fernando Meirelles. To nominowany do Oscara za dramat Miasto Boga z 2002 roku filmowiec, który 6 lat temu dał nam głośną produkcję Dwóch papieży. Scenariusz napisze Simon Kinberg, który ma na koncie Mr. & Mrs. Smith.

