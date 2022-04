Suranne Jones opowiada nam o serialu Gentleman Jack [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Suranne Jones wciela się w postać Anne Lister – kobietę, która swoim wizjonerstwem i stylem życia znacznie wyprzedzała czasy, w których przyszło jej żyć. Z okazji premiery 2. sezonu serialu Gentleman Jack Dawid Muszyński spotkał się z Jones i partnerującą jej Sophie Rundle, która gra postać Ann Walker. Aktorki opowiadają o pracy na planie. Zdradzają też, jakie plusy i minusy niesie za sobą udział w produkcji kostiumowej.

Zapraszamy do obejrzenia całego materiału video:

Serial Gentleman Jack opowiada historię Anne Lister, która wraca do Halifaxu w 1832 roku. Kobieta chce zmienić losy swojej posiadłości Shibden Hall. Jest to autentyczna postać, która zasłynęła smykałką do biznesu, a całe swoje życie opisała w pamiętniku.

W produkcji w główną rolę wciela się Suranne Jones. Ponadto w obsadzie znajdują się: Sophie Rundle, Gemma Whelan, Timothy West i Gemma Jones.