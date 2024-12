Świąteczny prezentownik naEKRANIE: polecamy gry planszowe, karciane i paragrafowe

Czacha Games / Muduko / Portal Games

Różnorodne gry "papierowe" coraz mocniej podbijają polskie domy. Mogą to być tradycyjne planszówki, ale także różnego rodzaju książki i komiksy paragrafowe, karcianki, gry logiczne, zręcznościowe... tematyka może być w zasadzie dowolna, a łączy je jedno: świetna zabawa. Rocznie ukazuje się naprawdę wiele zróżnicowanych tytułów, więc każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie.

Prezentujemy propozycje prezentowe gier dla młodszych i starszych, proste i skomplikowane, przeznaczone do grania w większym gronie lub z możliwością solo.

Dead by Daylight. Gra planszowa

Oparta na bestsellerowej grze komputerowej Dead by Daylight stawia drużynę czterech ocalałych do walki z jednym nadnaturalnym mordercą. W tej emocjonującej grze w kotka i myszkę krew leje się strumieniami, a dla słów "litość" i "miłosierdzie" zatrzaśnięto drzwi. Z hukiem!

Wybierając rolę Ocalałego stajesz do przerażającego wyścigu o życie. Eksploruj rejony poszczególne planszy, blokuj ścieżki paletami, kryj się w szafkach i wyszukuj przedmioty, które mogą uratować ci życie. Morderca czai się za rogiem, ten psychol poluje na każdego z Ocalałych i nie ma miłych zamiarów, dlatego wykorzystuj unikalne zdolności swojego bohatera i nade wszystko, najszybciej jak się da, napraw te cholerne generatory. Zrób to, zanim dopadnie cię ten psychol z metalowym hakiem. Napraw cztery generatory i otwórz wyjścia, aby uciec i wygrać! Czy zdołasz przeżyć ten wyścig?

Nawiedzone krainy

Dawno, dawno temu, do odległych krain przybyli odkrywcy. Znaleźli bujne i dziewicze ziemie, na których zbudowali Kalenę, swoją pierwszą osadę. Jednak wkrótce przekonali się, dlaczego te ziemie były niezamieszkane.

Widma, duchy starożytnej cywilizacji, które nie mogły przejść z tego świata do następnego, nawiedzały to dzikie królestwo. W odpowiedzi, mieszkańcy Kaleny zamknę lisię w mieście, gdzie Widma rzadko się pojawiały. Ale teraz czasy są ciężkie, a miasto potrzebuje nowych zasobów, aby przetrwać. Niektórzy mieszkańcy Kaleny, zwani Widzącymi, są w stanie komunikować się z Widmami i pomagać im dotrzeć do innego świata.

Jesteś jednym z Widzących, a twoim zadaniem jest uwolnienie Widm z łańcuchów, które wiążą je z tym światem, aby Kalena mogła się rozwijać i prosperować.

Rozgrywka odbywa się w czasie trzech Pór Roku, podzielonych na trzy rundy. Podczas rundy, każdy gracz rozgrywa swoją jedną turę. Podczas swojej tury każdy gracz, używając swoich dostępnych żetonów Akcji, może poruszać się po kaflach, zbierając zasoby, budując budynki i/lub przeganiając Widma. Po powrocie na obszar Kaleny, gracze mogą sprzedawać towary w zamian za Pecunię, uczyć się nowych umiejętności i trenować, aby zwiększyć liczbę dostępnych żetonów Akcji.

Radek Rak - Dunder, albo kot z Zaświatu

Nowa gra książkowa Radka Raka - laureata prestiżowych nagród m.in. Nagrody Literackiej „Nike” i Nagrody im. Janusza A. Zajdla, mistrza słowa, pisarza i fantasty z nieograniczoną wyobraźnią.

„Dunder albo kot z zaświatu” to zwariowana i magiczna przygoda mówiącego kota pewnej nowoczesnej wiedźmy, który – niezbyt mądrym żartem – uruchamia lawinę koszmarnych zdarzeń. Gracze-czytelnicy zdecydują, jak potoczy się ta historia, wybierając drogi, którymi ma podążyć Dunder, by wyplątać się z trudności.

Kogo spotka na swojej drodze, podróżując przez rzeczywiste i mityczne krainy? Słowiańskich bogów, trójgłowego smoka, Krzysztofa Gołębia, a może nawet zombie i upiory?

Tę książkę można czytać na wiele sposobów, za każdym razem wskazując Dunderowi inną drogę i za każdym razem przecierać oczy ze zdziwienia, co też za kolejne wariactwo wymyślił dla swojego czytelnika Autor.

Stranger Things. Gra Planszowa

Bohaterowie 1. i 2. sezonu Stranger Things na planszy w kooperacyjnej grze planszowej nie tylko dla fanów serialu!

W Stranger Things: Po Drugiej Stronie gracze wchodzą w rolę dzieciaków z Hawkins, by powstrzymać funkcjonariuszy złowrogiej agencji i potwory przybyłe z Drugiej Strony. Przed wami 2 sezony pełne elementów, postaci i wyzwań rodem z serialu..

Gracze muszą współpracować, by razem poradzić sobie z zagrożeniami reprezentowanymi przez stosy żetonów Trudności. Pomóżcie Jedenastce, uratujcie Willa, ucieknijcie agentom, wyprawcie się na Drugą Stronę - wszystko to czeka waszą drużynę.

Przetrwać w dżungli. Książka i gra w jednym - Emily Hawkins

Przetrwać w dżungli to pomysłowa i innowacyjna książka i gra w jednym. Gamebook, w którym czytelnik tworzy fabułę w trakcie lektury, dokonując wyborów przy użyciu spinera.

Bohater rusza na ratunek zaginionemu miastu w puszczy amazońskiej. Musi się spieszyć, aby ochronić pradawną świątynię przed łowcami skarbów. Wiele wersji fabuły i kilka zakończeń oznacza wiele przygód do przeżycia!

Książka rozwija wyobraźnię, uczy logicznego myślenia i przekazuje mnóstwo praktycznej wiedzy o sztuce przetrwania: jak budować tratwę, wygrzebywać się z ruchomych piasków, radzić sobie z ukąszeniem jadowitego węża.

Dorfromantik: Pojedynek

Sielski świat, który poznali gracze dzięki familijnej grze Dorfromantik, właśnie doczekał się niezależnej kontynuacji. Dorfromantik: Pojedynek nie polega już na współpracy, ale na przyjaznej rywalizacji. Podstawowe zasady zostały zachowane, ale teraz obaj gracze będą budować dwa oddzielne krajobrazy, używając dwóch identycznych kopii każdego kafelka w dwóch kolorach. Przed graczami staje wyzwanie nie tylko związane z nowymi typami zadań, czeka ich również poznanie specjalnych Modułów dzięki, którym rozgrywka zapewni jeszcze więcej wyzwań różnorodności i interakcji.

A łącząc dwie kopie Dorfromantik: Pojedynek w rywalizacji o stworzenie najpiękniejszego świata z heksagonalnych krajobrazów, mogą uczestniczyć jednocześnie nawet cztery osoby. Kto najskuteczniej spełni życzenia mieszkańców i osiągnie mistrzostwo w realizacji nowych typów Zadań?

Dorfromantik: Pojedynek wprowadza dwa nowe typy zadań oraz dwa Moduły, które można dołączyć do gry, razem lub oddzielnie. Dzięki nim gra zapewnia jeszcze więcej wyzwań, różnorodności i interakcji.

Książęta Elektorzy

Imperator nie żyje, a jego następcą nie został wyznaczony. Podczas zjazdu Książąt-Elektorów zawiodła dyplomacja, trąby wojenne wybrzmiewają głośno i wyraźnie, a konflikt zbrojny jest nieunikniony!

Walcz o kontrolę nad Imperium, zabezpiecz swoje włości z pomocą wiary, stali i prochu.

Kto spośród Książąt-Elektorów jest godzien wstąpienia na tron Sigmara?

Książęta-Elektorzy zawierają wszystko, czego potrzebujesz, aby walczyć o władze w Imperium.

Książęta-Elektorzy to ekscytująca gra karciana dla od 2 do 4 graczy, czas rozgrywki wynosi od 20 do 40 minut. Jej autorem jest Martin Wallace — ceniony w środowisku projektant gier planszowych.

Pędzące żółwie. Wyścig do choinki

Świąteczna wersja bestsellerowej gry!

W Wigilię nawet żółwie mówią ludzkim głosem! I teraz namawiają się, jak dotrzeć do choinki, pod którą czeka – pięknie zapakowana – sałata!

W specjalnej, zimowej edycji hitu „Pędzące żółwie” proponujemy znaną wszystkim grę w nowym, świątecznym wystroju. Pięć żółwi otrzymało nowe kolory (a także ciepłe czapki – żeby się nie przeziębiły, pędząc po sałatę).

Lipowo. Kto zabił?

Sielankową atmosferę Lipowa przerwało kolejne morderstwo. Śledztwo jest w toku, a sprawca pozostaje nieuchwytny. Czy uda Wam się go złapać?

Wcielcie się w postaci znane z książek Katarzyny Puzyńskiej. Obserwujcie współgraczy, zadawajcie właściwe pytania, notujcie zasłyszane plotki i dowody, aby jak najwięcej wydedukować z otrzymanych odpowiedzi.

Zawsze możecie też wręczyć łapówkę w zamian za zeznanie w kluczowej kwestii.

Kto pierwszy rozwiąże zagadkę?

Duuuszki

Gra planszowa „Duuuszki” to polska wersja językowa światowego bestsellera „Geistesblitz”, to niesamowicie emocjonująca gra imprezowa, w którą może grać nawet jednocześnie nawet 8 osób!

Jak grać w „Duuuszki”? To proste! Musisz być szybki jak błyskawica! Wylosuj kartę i złap odpowiedni przedmiot szybciej niż przeciwnicy. Powodzenia!

Gra ma wyjątkowo proste zasady. Na stole znajduje się 5 różnych przedmiotów w 5 kolorach – biały duszek, czerwony fotel, niebieska książka, szara mysz i zielona butelka. Gracze szybko wykładają kolejne karty, z których każda przedstawia dwa z tych przedmiotów, ale niekoniecznie we właściwym kolorze. W zależności od sytuacji, gracze muszą jak najszybciej złapać właściwy przedmiot. Najszybszy gracz zdobywa kartę. Za pomyłkę niestety trzeba zapłacić – oddać jedną z wcześniej zdobytych kart. Wygrywa gracz, który zgromadzi najwięcej kart.

Gra „Duuuszki” wymaga spostrzegawczości i refleksu, dzięki czemu jest dynamiczna i zapewnia doskonałą rozrywkę przy jednoczesnym treningu szarych komórek.

Klonowa Dolina

W dniu, w którym stopnieje ostatni płatek śniegu, wszystkie zwierzęta wychodzą ze swoich przytulnych domów, aby świętować Festiwal Wiosny, a ten dzień jest właśnie dzisiaj! Coroczne Wiosenne Jamboree w Maple Valley to spotkanie przyjaciół witających nadchodzące ciepłe miesiące, a Ty nie masz zbyt wiele czasu na przygotowania!

Podczas gdy dorośli przygotowują wioskę, najmłodsze (i najszybsze) leśne zwierzęta z każdej jamy są wysyłane na podbój kwitnących lasów, wykonując w ostatniej chwili zadania, które sprawią, że Jamboree zakończy się sukcesem. Szlaki nie zawsze są wyraźne; będziesz musiał wspinać się, pływać i kopać, aby dostać się do najbardziej obfitych zagajników, szukać świeżych wiosennych składników, aby pomóc mieszkańcom wioski w załatwianiu spraw i odkrywać ciekawostki, które przyciągną zręcznych harcerzy do Twojej rosnącej drużyny. Słońce zajdzie zanim się obejrzysz; czy to dzięki Twojej ciężkiej pracy tegoroczne święto będzie najlepsze z dotychczasowych?

Klonowa dolina to gra dla 1-5 graczy, osadzona w zachwycającym świecie Creature Comforts, polega na przemierzaniu szlaków, znajdowaniu przyjaciół i świętowaniu.

