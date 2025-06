Trzy pomysły na kontynuację Władcy Pierścieni. Jedną z nich Tolkien prawie napisał! [TEORIA]

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Powieści J.R.R. Tolkiena przełożyły się na jedną z najbardziej dochodowych i nagradzanych adaptacji w historii kina. Władca Pierścieni i Hobbit to uwielbiane na całym świecie produkcje, które zarobiły krocie i nic dziwnego, że studio zdecydowało się na kontynuowanie historii ze Śródziemia. Decyzja o stworzeniu nowego kinowego filmu opartego na krótkim opowiadaniu z Gollumem w roli głównej wywołała pewne kontrowersje wśród fanów i wzbudziła niepokój. Niektórzy postrzegają ten zabieg wyłącznie jako próbę zarobku i żerowania na ludzkiej nostalgii z powodu przywrócenia znanych z trylogii Petera Jacksona aktorów.

Trzeba jednak założyć, że taka decyzja może przynieść Warner Bros. Pictures duże zyski. Co wtedy? Popularność serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy sugeruje, że ludzie nadal są zainteresowani wysokobudżetowymi produkcjami fantasy, ale materiał z innych dzieł Tolkiena może okazać się zbyt trudny do przełożenia na wielki ekran. A co gdyby zrobić kontynuację Władcy Pierścieni?

Osobom, które znają książki na pewno przyjdzie do głowy myśl o zaadaptowaniu Bitwy nad Wodą, czyli epilogu do Powrotu Króla. W nim to mężni hobbici znani z trylogii powrócili do Shire'u, który okazał się być pod kontrolą zbiegłego Sarumana (w filmach w tamtym momencie już nie żył). Wówczas hobbici zorganizowali partyzanckie wojsko złożone z innych niskich wojowników i stoczyli bitwę z Białym Czarodziejem, który ostatecznie zginął z ręki swojego "wiernego" sługi, Grimy. Cała ta historia miała nawiązać do stresu pourazowego i alienacji, którą czuli żołnierze walczący w II wojnie światowej po powrocie do swojej ojczyzny. Ta walka ze złem w ich głowach nigdy się nie kończyła i to chciał przekazać Tolkien. Jest jednak kilka powodów, przez które mogłoby to nie wypalić. Po pierwsze, to nie jest pomysł na wielką, kasową trylogię, ale raczej pojedynczy, skromniejszy film. Nie byłoby w nim miejsca na spektakularne bitwy i wrzucanie wielkich zapowiedzi do zwiastuna. Ponadto aktorzy mogliby nie chcieć powrócić do ról lub wyglądaliby po prostu za staro. Z kolei znalezienie nowych odtwórców ról Frodo, Sama i reszty mogłoby spotkać się z krytyką fanów.

Innym pomysłem byłoby rozszerzenie tego, o czym Tolkien zaledwie wspomniał w swoich listach. Po koronacji Aragorna i zjednoczeniu ziem ludzi, nastał moment odbicia terenów skażonych przez mrok i dawne wpływy Saurona. Autor książek nie poświęcił wiele czasu na opisanie tych czasów po wydarzeniach z Powrotu Króla, co dałoby spore pole do popisu scenarzystom. Taki scenariusz oferowałby też wiele bitew, a te z trylogii Jacksona na zawsze odcisnęły piętno na kinematografii. Problemem jest to, że w przypadku słabego scenariusza cała reszta by się zawaliła. Niektórzy oddani fani materiału źródłowego mogliby to również nazwać żerowaniem na nostalgii i chamskim "fanfiction". Sam Tolkien w swoich listach wspominał, że batalie prowadzone z niedobitkami zwolenników Saurona "nie były warte opisywania przez kronikarzy", ponieważ Aragorn i jego wojska cięły przez wszystkich bez większego trudu.

Ostatnim, najciekawszym pomysłem, byłoby zaadaptowanie Nowego Cienia. To mało znana, niedokończona powieść J.R.R. Tolkiena dziejąca się po wydarzeniach z trylogii Władcy Pierścieni. Manuskrypt został opublikowany jako 16 rozdział książki The Peoples of Middle-earth z cyklu Historia Śródziemia. Historia tej powieści dzieje się w Czwartej Erze, na wiele lat po śmierci Aragorna i wielu innych znanych postaci z Trzeciej Ery. Śródziemiem włada Eldarion, jeden z jego synów, który jest też głównym bohaterem. Nowy Cień miał bardziej przypominać thriller niż klasyczną powieść fantasy. Nie chodziło tyle o wielkie bitwy i ogromne, mroczne zło, ale konspiracje pałacowe i wzrost sił ciemności w sercach ludzi. Głównymi przeciwnikami protagonistów miał być tak zwany Kult Zła składający się z wyznawców Morgotha.

Morgoth to z kolei jedna z najpotężniejszych istot w mitologii Tolkiena i Pan Saurona. W hierarchii zła był on zdecydowanie wyżej on złowieszczego, płomiennego oka, które można kojarzyć z filmów Petera Jacksona. W trakcie wydarzeń z Trzeciej Ery był on nadal zamknięty poza znanym Światem po wyrzuceniu go z obecnej rzeczywistości przez Bramę Nocy. Proroctwo zapowiada jednak jego powrót. Morgoth ma wrócić do znanego świata, gdy pilnujący go strażnicy usną, a ze swoim powrotem sprowadzić też śmierć, zniszczenie i pożogę, których świat jeszcze nie widział. To wtedy zacznie się Dagor Dagorath, czyli największa bitwa w historii na samym końcu czasów.

Po samym opisie można wywnioskować, że skala wydarzeń byłaby ogromna, gdyby twórcy zdecydowali się też na przywrócenie Morgotha, upadłego Valara i zdecydowanie większego zagrożenia od Saurona. Takowa trylogia mogłaby zatem przejść ze stosunkowo małej skali, spiskowania i konspiracji aż do największej bitwy w historii całego świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena. Warto mieć jednak na uwadze, że sam mistrz uznał, że ta historia nie była warta opowiedzenia.

OPINIA AUTORA

Chociaż zdaję sobie sprawę z pokusy, którą mogą odczuwać wytwórnie filmowe chcące zarobić na postaciach i aktorach, których fani zdążyli pokochać w zaadaptowanych rolach, to jednocześnie uważam, że Władca Pierścieni nie powinien otrzymać kontynuacji. Peter Jackson zdecydował się na zrezygnowanie z epilogu i myślę, że warto to uszanować. Pozostałe pomysły chodziły po głowie samemu Tolkienowi, ale żadnego z nich nie uznał za odpowiedni i godny swojego pióra. Szczerze wątpię, że nawet najlepsi scenarzyści z Hollywood mogliby podołać temu zadaniu.

Mitologia Śródziemia zawiera całe mnóstwo fantastycznych, świetnie opisanych, emocjonujących i widowiskowych momentów, które dałoby się przenieść na wielki ekran. Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy pokazał tylko ułamek potencjału drzemiącego w przeszłości Śródziemia, o której w filmach Jacksona jedynie wspominano. Warto spróbować ten potencjał odblokować.

