Świąteczny prezentownik naEKRANIE: polecamy książki i komiksy na prezent

Egmont / SuperNOWA / W.A.B.

Reklama

Książki i komiksy to tradycyjny prezent mikołajkowy czy gwiazdkowy. Wybraliśmy dla was kilkanaście komiksów, książek i serii, które powinny zainteresować miłośników popkultury - zarówno dorosłych, jak i znacznie młodszych. Czasem są to pojedyncze pozycje, kiedy indziej serie czy przygotowane przez wydawców pakiety.

Mamy w zestawieniu thrillery, fantastykę, prozę obyczajową, interesujące komiksy, a także pozycje non-fiction. Nie zabrakło też wydań zbiorczych cenionych tytułów i pięknie wydanych komiksów.

Oto nasze propozycje książek i komiksów na prezent:

Komiksy z serii BATMAN KNIGHTFALL

Źródło: Egmont

Propozycja dla fanów klasyki komiksu superbohaterskiego.

Pakiet zawiera pięć tomów sagi Batman Knightfall: Batman Knightfall: Prolog, Batman Knightfall: Upadek Mrocznego Rycerza, Batman Knightfall: Krucjata Mrocznego Rycerza, Batman Knightfall: Koniec Mrocznych Rycerzy i Batman Knightfall: Nowy Początek.

Albumy zostały zebrane w eleganckim, twardym etui.

Pakiet z komiksami z serii Batman Knightfall można kupić tutaj.

Hugh Howey - seria Silos

Źródło: Altobook

Zekranizowany fenomen literacki stawiany obok najważniejszych powieści dystopijnych.

Gdy świat został skażony, ludzie zamieszkali pod ziemią w ogromnej wielopoziomowej konstrukcji zwanej silosem. Nie wiedzą skąd się tam wzięli, ile czasu już tam są oraz dlaczego świat na zewnątrz jest dla nich zabójczy. Ich życie opiera się na kłamstwach, tajemnicach, ciągłych nakazach i zakazach, a najwyższą z kar jest wyjście na zewnątrz.

Po tym, jak poprzedni szeryf opuścił silos, Juliette, mechanik z głębin, nagle i w niewytłumaczalny sposób zostaje awansowana na szefa organów ścigania. Nie zważając na zwyczaje, których powinna przestrzegać, Juliette odkrywa ślady spisku, a podążanie tym tropem może wszystkich doprowadzić do śmierci.

Na podstawie serii „Silos” powstał serial z Rebeccą Ferguson w roli głównej.

Książkę można kupić tutaj.

Andrzej Sapkowski - Wiedźmin. Rozdroże kruków

Źródło: SuperNOWA

Nowa, długo wyczekiwana powieść Andrzeja Sapkowskiego z wiedźminem Geraltem w roli głównej. Tym razem arcymistrz polskiej fantasy cofa się do młodzieńczych lat Geralta, który stawia dopiero pierwsze kroki w wiedźmińskim fachu i musi sprostać licznym wyzwaniom. Uzbrojony w dwa runiczne miecze, zwalcza potwory, ratuje niewinne dziewice i pomaga nieszczęśliwym kochankom. Zawsze i wszędzie stara się przestrzegać niepisanego kodeksu, który przejął od swoich nauczycieli i mentorów. Jak to zwykle bywa, życie nie szczędzi mu rozczarowań - młodzieńczy idealizm raz po raz zderza się z rzeczywistością. Opowieść trwa. Historia nie kończy się nigdy...

Oto słowa Proroka: zaprawdę powiadam wam, że nastanie chaos w wielu miejscach i ogień często będzie wybuchał. Słońce rozjaśni się w nocy, a księżyc w ciągu dnia, gwiazdy zaś zaczną spadać. Krew będzie ciec z drzewa, a kamień wyda głos. Dzikie bestie będą atakować, a niewiasty brzemienne będą rodzić potwory. I oto sprawdziło się proroctwo i oczom naszym stało się ono widome: niewiasty porodziły potwory. Wiedźmini są tymi potworami, heroldami chaosu i zguby.

- Anonim. Monstrum albo wiedźmina opisanie.

Książkę można kupić tutaj.

Komiksy STAR WARS

Źródło: Egmont

Dla fanów mrocznej strony Mocy.

Gratka dla miłośników Gwiezdnych Wojen! Pakiet Star Wars przygotowany przez wydawnictw Egmont obejmuje 4 komiksy: Star War. Vader na celowniku, Star Wars. Vader – Mroczne wizje, Star Wars. Darth Maul. Syn Dathomiry i Star Wars. Kylo Ren – Początki.

Komiksy dostępne w pakiecie w estetycznym, miękkim etui.

Pakiet komiksów Star Wars można kupić tutaj.

Jakub Bączykowski - Zadzwoń, jak dojedziesz

Źródło: Mięta

Czy na dzieciach spoczywa obowiązek opieki nad rodzicami?

Kolacja, która miała być okazją do ciepłego rodzinnego spotkania, zamienia się w bardzo nieprzyjemną rozmowę, której korzenie sięgają wspólnych dziecięcych lat.

Jakub Bączykowski - autor powraca z rozrywającą serce powieścią, którą powinien przeczytać każdy z nas.

Ryszarda w trzecią rocznicę śmierci żony odwiedzają dzieci, by razem powspominać swoją matkę. W malutkim wrocławskim mieszkaniu pojawiają się: Mateusz z partnerem, Ania z mężem i synem oraz najstarsza córka Renata. Kolacja, która miała być okazją do ciepłego rodzinnego spotkania, zamienia się w bardzo nieprzyjemną rozmowę, której korzenie sięgają wspólnych dziecięcych lat.

Jak daleko w dyskusji dotyczącej opieki nad starym samotnym ojcem posuną się Mateusz, Ania i Renata? Jak w tym wszystkim odnajdzie się Ryszard? I jak bardzo można tęsknić?

Książkę możesz kupić tutaj.

Komiksy CYBERPUNK 2077

Źródło: Egmont

Cztery wizje Night City w opowieściach zdobywcy Nagrody Hugo, scenarzysty Bartosza Sztybora.

Pakiet Cyberpunk zawiera cztery komiksy, do których scenariusze napisał Bartosz Sztybor: Cyberpunk 2077 – Sny wielkiego miasta, Cyberpunk 2077 – Słowo honoru, Cyberpunk 2077 – Blackout, Cyberpunk 2077 – XOXO.

Komiksy dostępne w pakiecie w estetycznym, miękkim etui.

Komiksy ze świata Cyberpunka 2077 można kupić tutaj.

Ghiblioteka. Nieoficjalny przewodnik po świecie filmów studia Ghibli

Przewodnik po kultowych animacjach z legendarnego japońskiego studia Ghibli!

Recenzje, ciekawostki, nieznane fakty, wypowiedzi twórców.

„Ghiblioteka” to hołd dla legendarnego japońskiego studia animacyjnego. Autorzy, będący wielkimi fanami produkcji Ghibli (od kilku lat prowadzą poświęcony temu tematowi podkast), analizują szczegółowo każdy film, począwszy od „Nausicaä z Doliny Wiatru”, po najnowszą produkcję „Chłopiec i czapla” z 2023 r.

Dzięki tej bogato ilustrowanej książce poznajcie historie poszczególnych filmów, komentarze twórców, ciekawostki i nieznane fakty zza kulis powstawania takich kultowych produkcji jak „Mój sąsiad Totoro”, „Księżniczka Mononoke” czy „Spirited Away”. Strony „Ghiblioteki” wypełniają też zachwycające oryginalne plakaty i słynne kadry z filmów.

„Ghiblioteka” to lektura obowiązkowa i pozycja kolekcjonerska nie tylko dla fanów produkcji studia Ghibli, lecz także dla wszystkich wielbicieli animacji i kinematografii!

Książkę można kupić tutaj.

Ursula K. Le Guin - Ziemiomorze. Wydanie rozszerzone ilustrowane

Ziemiomorze Ursuli K. Le Guin to jeden z najznakomitszych cykli literatury fantasy, porównywany z dziełami J.R.R. Tolkiena czy C.S. Lewisa. Tym razem polscy czytelnicy otrzymują pierwsze ilustrowane wydanie zbioru, uzupełnione o nowe teksty: Opisanie Ziemiomorza, Słowo Uwolnienia, Zasada Imion, Córka Odrenu, Ogień na kominku i Ziemiomorze zrewidowane.

Ziemiomorze opisuje malowniczy świat pełen wysp, smoków i tajemnic, w którym najważniejsza jest równowaga między tworzącymi go siłami. Głównym bohaterem serii jest czarnoksiężnik Ged; poszczególne części opowiadają jego losy – od najmłodszych lat i pierwszych kroków stawianych w świecie magii aż po czasy, gdy czary zaczęły się stawać niebezpiecznym narzędziem w rękach zła.

Ged, którego Ziemiomorze na zawsze zapamięta jako Krogulca, zostaje wysłany na wyspę Roke, aby tam zgłębiać czarnoksięską sztukę. Jest obdarzony niezwykłymi zdolnościami magicznymi, po latach nauki zostaje więc Arcymagiem, który będzie musiał pomóc Tenar – Najwyższej Kapłance Archipelagu – uciec z labiryntu ciemności.

Niestety, z upływem lat równowaga Ziemiomorza zaczyna się chwiać, a prawdziwa magia i pradawne zwyczaje coraz częściej wykorzystywane są przez mroczne siły zła i śmierci…

Książkę można kupić tutaj.

Seria Niefortunnych Zdarzeń - Lemony Snicket

Źródło: HarperCollins Polska

13 nieszczęsnych tomów z 13 rozdziałami każdy zachwyci wszystkich inteligentnych młodych ludzi, którzy odważą się sięgnąć po tę niefortunną serię iskrzącą czarnym humorem. Od Przykrego początku do nomen omen Końca końców pędzi jak rollercoster mroczna historia rodzeństwa Baudelaire, które tragicznie osierocone poszukuje prawdy o śmierci swoich rodziców. Czy zaznają chwili spokoju po spotkaniach z łotrami, szubrawcami, potworami, niebezpieczeństwami i pozbędą się w końcu czyhającego na ich życia (i majątek) Hrabiego Olafa? Seria, którą pokochały miliony czytelników, została sfilmowana i można ją oglądać na platformie Netflix, a książki mają wyjątkowe serialowe okładki.

Książki można kupić tutaj.