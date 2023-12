Świąteczny prezentownik naEKRANIE: polecane prezenty dla posiadaczy PlayStation

fot. Sony

Marka PlayStation cieszy się w Polsce dużą popularnością od lat. Jeśli i wśród Waszych znajomych znajdują się osoby, które cenią sobie gry i konsole tej firmy, a przy okazji nie macie jeszcze pomysłu na świąteczne prezenty, to zachęcamy do zapoznania się z poniższymi propozycjami! Jesteśmy przekonani, że sprawią one wiele radości graczom, którzy lubią produkty Sony.

PlayStation Portal

PlayStation Portal wygląda jak konsola przenośna, ale nią nie jest. To urządzenie przeznaczone do gry zdalnej z PS5, co może okazać się naprawdę przydatne w niektórych sytuacjach. Dla osób, które posiadają tylko jeden telewizor i muszą dzielić się nim z innymi domownikami, może być to naprawdę trafionym i praktycznym prezentem!

fot. Sony

PlayStation 5 "Slim"

Nowy model PS5 nie doczekał się oficjalnego miana konsoli "Slim", ale śmiało można go tak nazwać. Udało się go bowiem znacząco odchudzić: wymiary zmniejszono o ponad 30%, a wagę od 18 do 24% (w zależności od wersji). Dla osób, które jeszcze nie mają swojego PlayStation 5 lub nie do końca pasują im wymiary pierwszego modelu, z pewnością będzie to doskonały prezent.

fot. Sony

PS VR2

Pierwszy PlayStation VR oferował niską cenę, dzięki czemu urządzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. PS VR2 kosztuje nieco więcej, ale też oferuje zdecydowanie większe możliwości, czego doskonałym pokazem jest gra Horizon Call of the Mountain. Na dodatek już w grudniu tryb wirtualnej rzeczywistości zostanie wprowadzony do Resident Evil 4 Remake na PS5 - w sam raz na to, by spędzić święta pełne wrażeń.

fot. Sony

Kontroler DualSense lub DualSense Edge

Dodatkowy kontroler do konsoli to zawsze dobra rzecz! Przyda się podczas imprez i spotkań ze znajomymi, ale nie tylko. Posiadanie drugiego egzemplarza można docenić na przykład w sytuacji, gdy bateria rozładuje się nam podczas wyjątkowo angażującej gry lub w momencie, gdy nasz podstawowy kontroler ulegnie uszkodzeniu. Na rynku dostępny jest szeroki wybór tego typu urządzeń. Można wybierać spośród różnych wariantów kolorystycznych lub sięgnąć po model Edge, który oferuje wiele dodatkowych możliwości.

fot. Sony

Alternatywą dla DualSense Edge, która sprawdzi się w przypadku osób nie do końca lubiących układ gałek analogowych w DualSense, może być Razer Wolverine V2 Pro. Również w tym przypadku możemy liczyć na wysoką jakość wykonania, wymienne elementy, a także imponujący czas pracy baterii - 10 godzin z oświetleniem Chroma i niemal 30 godzin w przypadku, gdy z niego zrezygnujemy.

fot. Razer

Wymienne panele do PS5

Na sam koniec zostawiliśmy rzecz zdecydowanie najprostszą i najtańszą. Wymienne panele do konsoli PlayStation 5 pozwalają odmienić wygląd urządzenia. W ten sposób będziecie mogli dopasować je do wnętrz lub reszty sprzętów w Waszym domu lub... wręcz przeciwnie, sprawić, by konsola zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych urządzeń.