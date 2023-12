Sprzedaż PlayStation 5 bije Xbox Series 3 do 1

fot. SIE

Dzięki temu osiągnięciu PlayStation 5 znajduje się obecnie wśród 15 najlepiej sprzedających się konsol do gier wszech czasów. Sony Interactive Entertainment poinformowało niedawno, że od czasu premiery w listopadzie 2020 roku PS5 przekroczyło 50 milionów sprzedanych egzemplarzy. Firma wierzy, że konsola jest na dobrej drodze, aby ostatecznie wyprzedzić PlayStation 4.

Eric Lempel, starszy wiceprezes ds. globalnego marketingu, sprzedaży i operacji biznesowych w Sony Interactive Entertainment, powiedział w Financial Times, że w porównaniu do swojego poprzednika PS5 potrzebowało tylko jednego dodatkowego tygodnia – 161 w porównaniu do 160 – aby osiągnąć 50 milionów sprzedanych egzemplarzy. PS5 bez wątpienia wygrałoby ten wyścig, gdyby nie pandemia i wynikający z niej niedobór chipów. Sony nie zamierza na tym wyniku poprzestać i na przyszły rok planuje (być może!) premierę mocniejszego modelu PlayStation 5 Pro.

Od premiery w 2013 roku PlayStation 4 sprzedało się w ponad 117 milionach sztuk, co daje jej piąte miejsce na liście najlepiej sprzedających się konsol wszech czasów.

Według danych Ampere Analysis udostępnionych przez Financial Times, PS5 wyprzedziło Xbox Series w stosunku trzy do jednego w 2023 roku. Według ich danych sprzedaż PS5 wzrosła w tym roku o około 65 procent do 22,5 miliona sztuk, podczas gdy Xbox spadł o 15 procent do 7,6 miliona. Nintendo odnotowało spadek popytu na Switcha o 18 procent, do 16,4 miliona sztuk, ale biorąc pod uwagę wiek konsoli, tak wysoka sprzedaż nadal jest imponującym osiągnięciem.

Obecnie Switch jest trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą do gier wszech czasów z ponad 132 milionami sprzedanych egzemplarzy. PlayStation 5 z 50 milionami sztuk znajduje się tuż przed Super Nintendo na 15. pozycji. Ukochane przez wszystkich PS2 znajduje się na szczycie listy z ponad 155 milionami sprzedanych konsol.

Microsoft może przegrywać rywalizację w tej generacji konsol, ale już planuje kolejną. Xbox to nadal ogromna marka, a ponieważ Microsoft właśnie przejął Activision Blizzard, to pod ich skrzydła trafiły też przebojowe franczyzy, jak Call of Duty, Candy Crush Saga oraz Diablo i World of Warcraft.