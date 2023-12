Premiera PlayStation 5 Pro już we wrześniu 2024?

fot. PlayStation

Przez cały rok krążyły plotki na temat mocniejszego odświeżenia PlayStation 5, niż tylko odchudzona edycja konsoli Sony, która niedawno trafiła do sprzedaży. Z ostatniego przecieku dowiadujemy się pierwszych obszerniejszych informacji na temat specyfikacji technicznej kolejnej konsoli Sony. W międzyczasie inny, bardziej uznany leaker twierdzi, że wkrótce dowiemy się, czy plotki o specyfikacji są autentyczne.

Z niezweryfikowanego przecieku na forach Resetera dowiadujemy się, że PlayStation 5 Pro zaoferuje 50-60-procentowy wzrost wydajności rasteryzacji przy jednoczesnym podwojeniu wydajności ray tracingu. Nowa konsola może również zawierać sprzęt do skalowania opartego na uczeniu maszynowym, podobnego do DLSS lub XeSS.

Jeśli informacje te są wiarygodne, ulepszenia PS5 Pro wydają się koncepcyjnie podobne do tych, które PlayStation 4 Pro wprowadziło w stosunku do swojego poprzednika. Sony może wykorzystać po raz kolejny zmniejszoną matrycę od TSMC, aby znacznie poprawić wydajność GPU i zapewnić niewielką aktualizację procesora.

fot. SIE

Autor przecieku o pseudonimie „RandomlyRandom67” twierdzi, że SoC PS5 Pro, który zaufany autor przecieku Kepler_L2 nazwał wcześniej „Voila”, bazuje na procesie technologicznym TSMC 5 nm N4P. Zmiana ta oznaczałaby trzeci krok w półprzewodnikach stosowanych w tej konsoli po 7 nm N7 oryginalnego PS5 i 6 nm N6 wersji Oberon Plus, która weszła do sprzedaży wraz z modelami sprzedawanymi z God of War: Ragnarok.

https://twitter.com/Kepler_L2/status/1734129960434950655

Procesor Viola zachowałby architekturę Zen 2 z PS5 i nieznacznie zwiększyłby limit zmiennej prędkości zegara z 3,5 GHz do 4,4 GHz. Miałby 64 KB pamięci podręcznej L1 na rdzeń, 512 KB pamięci podręcznej L2 na rdzeń i 8 MB dzielonej pamięci podręcznej L3. Informacje te potwierdzają obserwacje Keplera dotyczące niewielkiego ulepszenia procesora. Przepustowość pamięci wzrosłaby z 448 GB/s do 576 GB/s.

W międzyczasie architektura GPU od AMD przechodzi z RDNA 2 na RDNA 3 z dołączonymi niektórymi funkcjami z nadchodzącej serii RDNA 4. Random67 twierdzi, że w porównaniu do 36 Compute Units w PS5 ulepszony model będzie zawierał ich 56, ale Kepler mówi o 60. Random67 twierdzi również, że PS5 Pro zaoferuje 3584 shadery, 224 TMU (jednostki teksturujące) i 96 ROP (jednostki renderujące).

Podczas gdy wydajność tradycyjnego renderowania może wzrosnąć „jedynie” o połowę, dzięki ulepszeniom z RDNA 4 wydajność ray tracingu może wzrosnąć ponad dwukrotnie. Nowy wariant może przenieść zadanie z shaderów na dedykowany sprzęt RT, podobny do układów GPU RTX firmy Nvidia.

Kolejna przewaga wydajnościowa może wynikać z niedawno ujawnionych akceleratorów AMD XDNA2 AI, które Sony może wykorzystać do skalowania opartego na uczeniu maszynowym. Wiele gier na PS5 wykorzystuje obecnie skalowanie za pomocą technik przestrzennych i czasowych FSR, ale porównania z DLSS i XeSS sugerują, że uczenie maszynowe może poprawić jakość obrazu, rysując mniej „prawdziwych” pikseli, ale oszczędzając w ten sposób moc obliczeniową. Funkcja ta może pełnić w PS5 Pro rolę podobną do renderowania szachownicowego w PS4 Pro.

fot. Sony

Tom Henderson z Insider Gaming, który w marcu wskazał, że ulepszona konsola skupi się na ulepszonym ray tracingu, odmówił komentarza na temat prawdziwości informacji pochodzących z ostatnich przecieków. Napisał jednak, że Sony spodziewało się w tym miesiącu wycieku specyfikacji PS5 Pro, po tym jak zewnętrzni developerzy zaczęli otrzymywać zestawy deweloperskie. Według Random67, Sony planuje pokazać nową konsolę we wrześniu 2024 roku.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1734126081878135051