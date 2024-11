Bohaterowie Jak wytresować smoka w wersji aktorskiej. Astrid, Czkawka i inni w wideo zza kulis

fot. materiały prasowe

Wszystko, co zobaczymy w aktorskiej wersji Jak wytresować smoka, powstało z inicjatywy reżysera Deana DeBloisa, który samodzielnie realizuje remake swojego animowanego dzieła. Jakiekolwiek zmiany w filmie są wyłącznie decyzją twórcy tego świata, a nie osób trzecich, co często zdarza się w adaptacjach. W udostępnionym materiale wideo możemy zobaczyć ujęcia z planu oraz fragmenty filmu, a sam DeBlois opowiada o tym, jak dobrze było wrócić do tej historii. Pokazano również spotkania na Zoomie z odtwórcami ról Astrid i Czkawki, czyli Nico Parker i Masonem Thamesem, którzy – zdaniem reżysera – perfekcyjnie oddają charaktery swoich bohaterów. Na platformie X pod zdjęciami Astrid pojawiły się jednak negatywne komentarze o treści rasistowskiej, a hejterzy zarzucają, że film będzie "woke."

Jak wytresować smoka – wideo zza kulis

Gerard Butler, który w animacji użyczył głosu ojcu Czkawki, wciela się teraz w tę postać w wersji aktorskiej. W obsadzie znajdują się również Mason Thames, Nico Parker i Nick Frost. Film ma odtwarzać fabułę pierwszej animacji, choć na ten moment nie wiadomo, czy wprowadzono jakiekolwiek zmiany.

Premiera kinowa Jak wytresować smoka zaplanowana jest na 13 czerwca 2025 roku.