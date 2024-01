Sydney Freeland o serialu Echo: Sięgnęliśmy do komiksowej historii Mai Lopez [VIDEO WYWIAD]

foto. materiały prasowe

Z okazji premiery serialu Echo, nowej produkcji Marvela, która ma wzbogacić MCU o kontent skierowany bardziej do dorosłych widzów, spotkaliśmy się z reżyserką Sydney Freeland, by porozmawiać z nią o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą ten projekt. Opowiedziała nam, dlaczego postanowiła pokazać w serialu postać Daredevila i czemu postawiła na wątek pochodzenia Mai Lopez. Zdradziła też, czy trudno kręciło się rozbudowane sceny walki.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszych wywiadów:

Sydney Freeland – wywiad

Echo – opis fabuły

Maya Lopez to tytułowa bohaterka nowego serialu Marvela. W tej historii jest ona zmuszona do zmierzenia się z własną przeszłością, przypomnienia sobie o swoim pochodzeniu oraz odkrycia znaczenia rodziny i przyjaciół. Gangsterskie życie w Nowym Jorku nie wyszło jej na dobre i bohaterka musi wrócić do rodzinnego miasta.

W obsadzie Echo znaleźli się: Vincenta D'Onofrio, Charlie Cox, Zahn McClarnon, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning i Graham Greene. Za kamerą stanęli Sydney Freelandi Catriona McKenzie, a showrunnerką jest Marion Dayre.